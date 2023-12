La estrategia de Bárbara Rey para callar a su hijo, Ángel Cristo

Ángel Cristo decidió hace tres semanas tirar de la manta y confesar todo aquello que siempre había guardado a modo de secreto sobre su madre, Bárbara Rey. El silencio se le había enquistado en sus adentros a modo de trauma, reconociendo que ha vivido capítulos muy oscuros que un niño de tan corta edad no tenía que haber presenciado en su casa de La Moraleja. Habló de los malos tratos de su padre a la actriz, pero esta vez ha preferido señalarla a ella como culpable y responsable de las palizas que recibía: “Mi padre era maltratador y mi madre complicada y en muchos sentidos le volvió loco”. También ha hablado del supuesto chantaje al Rey Juan Carlos en el que él participó, fotografiándole mientras mantenía relaciones sexuales con su madre cuando él tenía tan solo 12 años. Un testimonio duro que su progenitora trató de frenar sin éxito, pese a las muchas estrategias que desplegó.

Al menos eso es lo que mantiene también Ángel Cristo al sentarse por primera vez en el plató de ‘De viernes’, programa en el que se ha sentido cómodo para narrar su dura infancia. Asegura que Bárbara Rey ha tratado de impedir que se desahogue en público, intentando de todo a la desesperada para silenciar su testimonio. “Mi madre ha intentado paralizar esta entrevista. Ha enviado varios burofaxes, ha hablado con toda la gente que conoce, ha manipulado la información que le ha dado a la gente, personas que confían en ella y que creen a ciegas lo que dice. Ha intentado desacreditar mi verdad, mi vida. Yo no vengo a nada más que a contar mi vida y no la de nadie. Solo lo que yo he vivido. Sí ha intentado parar todo esto vertiendo información manipulada para que no me sentara aquí”, sentenciaba el hermano de Sofía Cristo a Santi Acosta y Beatriz Archidona, presentadores del espacio de Telecinco.

No sabe muy bien si su madre tiene miedo a lo que pudiese decir, pues estos movimientos fueron previos a la primera emisión de la entrevista que ha conmocionado a todos. Pero lo que sí tiene muy claro es que Bárbara Rey jamás habría imaginado ver a su hijo sentado en un plató de televisión abriendo la caja de pandora y dinamitando la versión que durante años habían acordado ofrecer de cara a la galería: “No te puedo decir, no estoy seguro a lo que tiene miedo. Ella nunca pensó que yo contaría todo esto y ella como madre no le interesa que se sepa. No se ha puesto en contacto conmigo desde el mensaje que comenté”.

Es más, Ángel Cristo quiere dejar bien claro que su versión, la actual, es la verdadera y que no piensa a retractarse de nada de lo expresado: “No me arrepiento. Si doy este paso es porque no me arrepiento y no creo que lo vaya a hacer nunca. Llevo muchos años cansado. Estoy decepcionado porque ha hablado esta semana mucha gente que no me conoce y ha hablado sin saber y que tiene la información sesgada. No me conocen, no saben nada. Ninguno sabéis la verdad, porque solo sabéis de lo que se oye”, se defiende de las informaciones que se han ido filtrando en las últimas semanas y que le dejarían en mala posición pública. Entre ellas, supuestos problemas de salud mental, otros económicos derivados del pago de la manutención de su hija o acusaciones de presuntos malos tratos a su expareja.