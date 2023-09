Los deseos de María Cerqueira de convertirse en madre junto a Cayetano Rivera

María Cerqueira y Cayetano Rivera están viviendo un intensa historia de amor desde hace unos meses y su relación, cada día, parece estar más consolidada. Desde que salió a la luz su noviazgo, la presentadora y el torero se han vuelto inseparables y han disfrutado de un inolvidable verano, en compañía incluso de sus respectivos hijos, frutos de sus relaciones anteriores. De hecho, Lucía Rivera y Kika Cerqueira se consideran ya como hermanas y hace dos meses, ambas fueron protagonistas de un evento en la capital de gafas de sol. Durante la presentación, las dos jóvenes se deshicieron mutuamente en halagos y esperan que la relación de sus padres llegue a buen puerto.

Y ahora, María Cerqueira ha expresado sus deseos de convertirse en madre en un futuro inminente durante una entrevista en TV Mais. "Me encantan los niños y me encantaría tener más", confesaba la presentadora, interpretándose como una declaración de intenciones junto a Cayetano Rivera. La portuguesa tiene dos hijos, Kika, de 20 años y Joao, de tan solo 6 años, aunque no descarta traer al mundo un tercer retoño. "Es muy niñera y le he escuchado decir algunas veces que le gustaría ir a por el tercero", señalaban sus amigos más cercanos al mencionado programa de televisión portugués.

Aunque en ningún momento María Cerqueira y su entorno pronunció el nombre de Cayetano Rivera, lo cierto es que su relación cada día está más consolidada y sería de extrañar que dieran un paso más en su noviazgo y se convirtieran en padres de su primer hijo en común. A pesar de estar viviendo un romance muy discreto, se han convertido en la pareja de moda de Portugal, país de nacimiento de la presentadora. Allí, Cerqueira es una de las comunicadoras más importantes del país y, junto al torero, han conformado una de las parejas que más miradas y titulares acapara. ¿Será el 2024 el año en el que traigan al mundo al primer bebé de la familia Rivera Cerqueira?