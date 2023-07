Esta es la opinión de Kika, la hija de María Cerqueira, sobre Cayetano Rivera

El pasado miércoles 19, Kika Cerqueira y Lucía Rivera posaron por primera vez juntas en un evento de una conocida marca de sol. La hija de María Cerqueira, actual pareja de Cayetano, derrochó complicidad junto a la primogénita del torero y se han convertido en unas de las protagonistas de la semana. Ambas se deshicieron en halagos mutuamente ante los micrófonos de los medios y no dudaron en hablar del romance que están viviendo sus respectivos padres.

Kika Cerqueira está muy feliz de haber encontrado una hermana en Lucía Rivera y han hecho muy buenas migas en muy poco tiempo. Las dos jóvenes se han convertido en portavoces de sus respectivos padres y han confirmado que su noviazgo va viento en popa a toda vela. La influencer portuguesa, además, ha opinado sobre qué le parece Cayetano para su madre. "Me gusta mucho, es muy divertido", desvelaba Kika sobre el ex de Eva González. La joven portuguesa, además, ha revelado que su progenitora está muy enamorada del diestro, aunque no ha querido entrar en más detalles de su romance. "No se trata de mi vida personal. Se trata de la vida de mi madre y, sinceramente, no tengo por qué hablar de estas cosas. Sé que ella es feliz, y eso es todo lo que tienes que saber", zanjaba Kika sobre el asunto.

Lucía Rivera y Kika Cerqueira en una evento de gafas de sol GTRES

Lucía Rivera también está muy feliz por la relación sentimental de su padre con María Cerqueira. Así la describió hace dos días en el evento: "Es una mujer increíble, no tengo una mala palabra que decir de ella, desde que la vi dije "guau". Al final da miedo cuando una persona nueva entra en tu vida, fue conocerla y decir "guau, que tranquilidad"".

Tanto Lucía como Kika quieren que el romance de sus respectivos padres dure mucho tiempo y ya se consideran familia. "Esperemos que no, vamos a intentar que todo sea bonito", confesaba la hija de Cayetano cuando le preguntaban sobre una posible separación del torero y la presentadora. Aunque los protagonistas de esta historia no se han pronunciado públicamente sobre su incipiente historia de amor, lo cierto es que, desde que salió el romance a la luz, se han convertido en la pareja de moda de Portugal y el ex de Eva González es uno de los hombres que más miradas acapara en el país vecino.