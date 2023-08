La extraña conversación de Daniel Sancho con Darlin, la hermana de Edwin Arrieta, la misma noche del presunto asesinato

A medida que pasan las horas y los días, se van conociendo nuevos detalles acerca del presunto asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. Desde el lunes por la mañana, el hijo de Rodolfo Sancho se encuentra en la prisión de Koh Sumai, cárcel que compartirá con Carlos Alcañiz, un vecino de Terrassa condenado por el asesinato de un hombre en Tailandia.

La policía tailandesa ha dado nuevas declaraciones, en las que aseguraban que acusarían a Daniel Sancho de asesinato premeditado. No obstante, el paparazzi y Youtuber Diego Arrabal cree que el caso puede dar un giro completamente inesperado, dado que según sus fuentes, Daniel Sancho no pudo estar solo el día del presunto crimen.

Son muchos los medios de comunicación que están hablando con la familia de Edwin Arrieta y se están interesando por la vida de Daniel Sancho en la cárcel y por lo que le pasará a partir de ahora. Además, también están publicando pistas claves en el caso, como es la conversación que Darlin Arrieta tuvo con Daniel Sancho la misma noche del presunto asesinato.

Darlin Arrieta contactó con Daniel Sancho porque no sabía nada de su hermano Edwin hace horas

'El Debate' ha publicado en exclusiva la conversación de ambos a través de Instagram. Darlin Arrieta estaba preocupada porque hace varias horas que no sabía nada de su hermano Edwin. Ni si quiera sabía con quién había ido a Tailandia. Lo único que se le ocurrió fue consultar el perfil de Instagram de su hermano para ver si había subido alguna fotografía con algún amigo con el que ella pudiera contactar.

Edwin Arrieta no había subido nada a su perfil sobre ese viaje. Sin embargo, si consiguió una fotografía de Daniel Sancho en la isla de Koh Phangan, por lo que supuso que ambos estarían juntos. Así, sin conocerse ni haber hablado nada antes, Darlin le llama dos veces a través de la red social, aunque sin resultado. Finalmente opta por escribirle y le dice que están preocupados por Edwin porque no saben nada de él.

Daniel Sancho, entonces, le contesta por escrito: "Hola Darlin. No sé nada de él tampoco. He estado tratando de ponerme en contacto con él". La hermana se muestra sorprendida porque supuso que el hijo de Rodolfo Sancho sabría algo de su hermano Edwin. Tan solo pudo escribir un "¿queeeeeeé?".

Automáticamente Daniel le cuenta que estuvieron "en la playa de Haadrin" y que Edwin se había ido "solo". Darlin, por su parte, contestó con "Dios mío" y preguntó que cuándo había sido eso. Sancho le responde que desde entonces no "le localizo" y que eso había sucedido "anoche" cuando en Tailandia ya eran las 00:30 del jueves.

"¿Para dónde? (marchó)", preguntó la hermana mientras que Daniel evadió la pregunta. "Le he llamado mil veces. No tengo manera de contactar. No tengo ningún teléfono de nadie", le respondió Sancho en varios mensajes diferentes. Su hermana finalmente le dice que "algo le pasó" mientras le vuelve a preguntar que "para dónde se fue". El presunto asesino vuelve a evadir la pregunta y le da su número de teléfono móvil: "Si quieres estamos en contacto por mi móvil". Darlin le sugiere que "deberías ir a denunciar", a lo que él le responde que "me ducho y voy".

La conversación termina ahí y después ya sabemos lo que ocurrió. Daniel Sancho acudió a la comisaría a denunciar la desaparición de su amigo y las autoridades decidieron hacerle un interrogatorio dado que el hijo de Rodolfo Sancho se presentó en la comisaría con arañazos y cortes. Por lo que la Policía sospechó de él en el mismo momento de la denuncia.

Al día siguiente, se empiezan a encontrar partes del cuerpo diseccionado de Edwin Arrieta y las primeras grabaciones en las que se ve a Daniel comprando en un supermercado bolsas de basura, cuchillos y una sierra. Durante la jornada del viernes, Daniel Sancho confiesa el crimen.