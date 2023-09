Edwin Arrieta confesó a una revista sus planes de vida en España

Edwin Arrietaadelantó a la edición colombiana de la revista Hola! que se planteaba un cambio de vida, en España, y todo apunta a que sería junto a Daniel Sancho, autor confeso de su asesinato en Tailandia, a principios del mes de agosto.

"Aparte de expandir mi consultorio en España tengo en mente un proyecto gastronómico, que es otra de mis pasiones", aseguraba el cirujano colombiano a dicha publicación. Desde el principio del caso se ha hablado de una presunta relación entre Arrieta y Sancho, sin llegarse nunca a especificar de qué índole de relación se trataba. Evidentemente, a juzgar por estas declaraciones y a que este proyecto lo iniciaría con un chef español con canal de Youtube, se trataba seguro de una relación profesional. Pero la publicación de imágenes de Arrieta y Sancho juntos, todo hace pensar que existía también una relación, al menos, de amistad.

Daniel Sancho en su reconstrucción de los hechos contó a la policía que Edwin Arrieta quería tener relaciones íntimas con él pero él se negó. "Le dije que eso ya no iba a pasar más". Unas declaraciones que confirman que la relación iba más allá de la amistad. En cualquier caso, el hijo de Rodolfo Sancho nunca ha aclarado que quisiera ser "pareja de hecho" de Edwin mientras que el colombiano sí lo llegó a confirmar a su círculo cercano.

El sorprendente sueldo mensual que Edwin Arrieta pagaba a Daniel Sancho Montaje La Razón

Antes de su viaje a Tailandia, Arrieta estaba ya gestionando su mudanza a España. "No se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja", señalaba el cirujano en unos supuestos mensajes a la persona que se estaba encargando de esa gestión. "Como ya le comenté quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid, mándeme el presupuesto de pareja de hecho, no se preocupe por el pago, tengo cuenta en un banco de España. Ya para septiembre realizaremos todos los trámites", continuaba en sus mensajes.

"Yo hablé con Edwin unas semanas antes de su asesinato por el bautizo de mi hija y me contó que tenía pensado mudarse a vivir a allí, primero a Barcelona, de hecho ya estaba mirando un apartamento para comprar allá... Edwin le dice a sus amigos que existe un chico que se llama Dani con el que mantiene una relación oculta y que su intención era formalizarla como pareja de hecho", apuntaba hace unas semanas Carlos Zuleta, amigo íntimo del fallecido. Según la misma fuente, Arrieta planificaba abrir dos clínicas, una en Madrid y otra en Barcelona.