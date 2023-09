Anita Matamoros desvela su vínculo con Daniel Sancho: "Me agobia pensarlo"

Anita Matamoros se ha sincerado en su última intervención pública ante los medios durante la gala de inauguración del Europe Fashion Summit sobre su vinculo con Daniel Sancho. El joven, que se encuentra encarcelado en la prisión de Koh Samui por el crimen de Edwin Arrieta, era una persona muy conocida en el mundo de la noche madrileña. Por eso, desde hace unas semanas, el hijo de Rodolfo Sancho ha sido relacionado con Froilán o Íñigo Onieva, personas vinculadas a la vida nocturna de la capital.

Victoria Federica, sobre este asunto, el pasado jueves en la Madrid Fashion Week decidió no responder a ninguna pregunta relacionada con su hermano y Daniel Sancho. Pero Anita Matamoros, naturalizando la situación, sí ha querido pronunciarse sobre el cocinero, desvelando que, en alguna que otra ocasión, había coincidido con él en alguna que otra discoteca de Madrid. "He coincidido con él en alguna discoteca de noche en Madrid y conozco a gente que eran sus amigos, pero yo no, no tenía relación con Daniel", ha confesado la influencer sobre su vinculación con el hijo de Rodolfo.

A Thai police officer escorts Spanish Daniel Sancho Bronchalo on suspicion of murdering and dismembering a Colombian surgeon from Koh Phagnan island to Koh Samui Island court, southern Thailand, Monday, Aug. 7, 2023. Sancho, the son of two Spanish film stars, has been arrested in Thailand on suspicion of murdering and dismembering Edwin Arrieta Arteaga on a tourist island, police said. Sancho was taken from Koh Phagnan, where the remains of the Colombian surgeon were found, to another island, Samui, where he is being held, Surat Thani provincial police commander Saranyu Chamnanrat said Tuesday. (AP Photo/Somkeat Ruksaman) Somkeat Ruksaman AP Photo

La hija de Makoke, muy sincera, ha declarado que el caso de Daniel Sancho le da "mucha impresión" y es un tema del que prefiere no hablar "sobre todo porque no tengo ni idea de nada y no sé decir".Para zanjar el asunto, Anita ha desvelado que le produce mucho agobio pensarlo.

Fue el pasado 12 de septiembre cuando Martín Bianchi desveló la vinculación de Froilán con Daniel en el programa de "Hoy por hoy" de la Cadena Ser. El periodista afirmó que "se seguían mutuamente en redes y pregunté a amigos de Froilán y me dijeron que tenían muchos amigos en común. De hecho, la novia de Daniel Sancho era muy amiga de muy amigos de Froilán", coincidiendo alguna que vez otra de fiesta. "De hecho, estos amigos me dicen que Daniel Sancho intentó mover hilos para que Froilán le ayudara de alguna manera. Froilán directamente dejó de seguirle en redes", declaro Bianchi sobre la decisión del hermano de Victoria Federica al enterarse de las intenciones del hijo de Rodolfo Sancho, desvinculándose por completo del joven.