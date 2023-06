Confirmado: Kiko Matamoros y su hija Anita se han reconciliado

El verano llega con buenas noticias para Kiko Matamoros. Más allá de que acaba de pasar por el altar con Marta López Álamo, se ha confirmado que tendrá una nueva oportunidad laboral de la mano de Netflix después de que “Sálvame” haya llegado a su fin. El tertuliano se unirá a otros excompañeros para grabar una especie de reality show, cuyas primeras imágenes ya se han difundido a través de las redes sociales de la plataforma de streaming. Es llegados a este punto cuando se descubre que el colaborador podría estar celebrando una tercera buena nueva: la reconciliación con su hija Anita, con la que no se dirigía la palabra desde hacía más de un año.

Kiko Matamoros y su hija Ana Matamoros en una imagen de archivo GEN GTRES

La joven indicó que le gusta el avance del reality show en el que su padre va a participar, un gesto que muchos entendieron como una muestra de acercamiento. Ahora, ha sido Diego Matamoros quien ha confirmado que su hermana y el tertuliano han retomado la relación, una reconciliación que, por lo visto, se produjo hace tiempo: “Si ella le ha dado 'like' entonces está más que confirmado. Me alegro mucho por ellos porque la verdad que lo sabíamos de hace tiempo y me alegro porque lo mejor que puede pasar en esta vida es que un padre y una hija se lleven”.

Eso sí, Diego Matamoros no ha querido desvelar cuándo exactamente tuvo lugar la reconciliación. De haberse producido antes de la boda de Kiko Matamoros con Marta López Álamo, no se entendería la ausencia de la joven en un día tan especial para su padre, aunque lo cierto es que su relación con su nueva madrastra nunca ha sido especialmente buena. Cabe la posibilidad de que, aunque haya limado asperezas con su progenitor, Anita todavía no esté lista para coincidir con la influencer que ahora forma parte de su familia.