Desvelamos el sueldazo de Isa Pantoja en su nueva aventura televisiva

No cabe la menor duda de que el hijo que viene en camino nacerá con un pan bajo el brazo, tal es el sueldazo que su futura mamá, Isa Pantoja, cobrará como colaboradora de "La familia de la tele". Nada menos que doce mil euros mensuales, que podrían ser muchos más si llega a un acuerdo con TVE para participar en concursos de cocina, exactamente en "Bake Off" y "MasterChef Celebrity". Un pack tan jugoso económicamente hablando que la hija de Isabel Pantoja no ha dudado en abandonar a la que muchos consideran su madrina televisiva, Ana Rosa Quintana. Se acaba así una relación profesional que parecía inamovible. Pero el dinero ha podido más que los sentimientos y la amistad.

Pero, desde el entorno del equipo de "La familia de la tele", nos llega el malestar causado al conocerse saber los emolumentos tan altos que va a recibir Isa P. El mar de fondo es evidente, y algunos se preguntan si el mediático personaje merece ese sueldazo.

TVE tira la casa por la ventana para presentar a "La familia de la tele" RTVE

A Ana Rosa tampoco le ha gustado la "traición", ella lo considera así, no se esperaba esta huida hacia adelante. Pero, como afirma el dicho, "poderoso caballero es don Dinero".

El lunes, seguramente, veremos a Isa participando en la fiesta organizada por sus nuevos jefes, una especie de cabalgata que recorrerá las calles madrileñas, y una juerga posterior con más de cien invitados famosos.