Isa Pantoja tiene una buenísima noticia sobre su embarazo

Isa Pantoja está saboreando al máximo su segundo embarazo, aunque no haya estado exento de sustos. Como no pudo hacerlo con el primero, al ser menor de edad y no contar con el apoyo familiar, se le agrió la experiencia. Ahora lo vive con las emociones a flor de piel y en la etapa más estable de su vida, con Asraf Beno como el mejor compañero de viaje posible. Triste es que a su lado poca familia más le queda, pues tan solo su prima Anabel Pantoja cuenta con ella. Pero aun así sigue empeñada en ser feliz y disfrutar de todo lo bueno que está por venir.

En la semana 30 de su embarazo, Isa Pantoja ha querido hacer una actualización sobre su gestación y dar una feliz noticia. Quizá, la mejor que podría haber recibido ella misma, pues hace referencia a una de las mayores preocupaciones de cualquier gestante. Después de varias complicaciones en el embarazo y algún que otro susto que le ha obligado a pasar por la sala de urgencias del hospital, por fin lo que le han dicho los médicos es una buena noticia.

Isa Pantoja está ya lista para dar a luz

Aún le quedan un par de meses para salir de cuentas, pero su cuerpo ya se ha preparado para alumbrar a su segundo hijo. Así lo ha dado a conocer feliz, tras recibir la buena nueva por parte de sus médicos: “Tengo una gran noticia. El bebé ya está encajado”, ha desvelado aliviada al desgranar los detalles de cómo su niño ya está perfectamente colocado en la casilla de salida. Es un peso que se quita de encima, aunque ya le ha advertido su ginecóloga que aún puede volver a moverse y colocarse de manera errónea, pero que lo más probable es que así permanezca hasta que decida abrirse paso a la vida.

Isa Pantoja y Asraf Beno en una imagen de archivo Gtres

Ahora entiendo por qué estaba tan revuelta y no tenía ni apetito: “Hace dos días estuve mala, porque me comí solamente una manzana en todo el día. Y un poco de agua. Lo vomité. Yo nunca he tenido problemas de vomitar en este embarazo. Todo se debe, yo creo, a que se colocó. De alguna manera me creo esas molestias”. Y es que su ginecóloga le dice que todo está yendo según lo previsto e incluso le anima a continuar haciendo su rutina en el gimnasio como hasta ahora, como así muestra en sus redes sociales, también con su marido.

“El bebé pesa ya 1.300 kilos. Me empezó a medir varias cosas y me dijo que no tenía pinta de que fuese parto prematuro”, amplia la información. Aun así, Isa Pantoja sigue teniendo algo de miedo al momento del parto, de ahí que se esté informando mucho sobre consejos para sobrellevarlo mejor, aunque ella ya ha pasado por esa experiencia. Explica que ha estado echando un vistazo al hipnoparto, método que se centra en la respiración para encontrar un punto de relajación profunda interna. Habrá que ver si con las contracciones se logra alcanzar ese equilibrio para reducir el dolor, que se agudiza ante el nervio y el estrés de la situación.