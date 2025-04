El diario de Amilibia: Bikinis con tiburoncitos

Las fotos en bikini de la Princesa Leonor, rodeada de compañeros cachas en una playa de Montevideo, suponen la verdadera fiesta de su mayoría de edad. Me imagino que Doña Letizia las habrá observado con cierta prevención, no porque a la Princesa le sobren unos kilitos y haya que ponerla a régimen de acelgas y brócoli en cuanto vuelva a la Zarzuela, no porque el bikini elegido no sea lo suficientemente estiloso o le parezca demasiado pequeño, sino porque quizá haya recordado aquella amenaza en forma de eslogan lanzado por Irene Montero hace años: «¡Los Borbones, a los tiburones!». ¿Frecuentan los tiburones las playas de Uruguay o la seguridad es guay? No se sabe, y de ahí el temblor de la Reina ante un baño sin guardias civiles buceando alrededor de la Heredera. Después del exabrupto de la hoy eurodiputada, cuentan las malas lenguas que, para evitar angustias y estrés, se dejó de proyectar «Tiburón» en el cine de la Zarzuela

Lo dicen hasta en Mónaco: hasta que no sales en bikini en una portada, no eres más que una colegiala crecidita. Pero seamos pragmáticos. La consecuencia inmediata de las fotos fue que el modelo de bikini elegido por Leonor se agotó en pocas horas, no sé si en Zara o en Intimissimi. Eso he leído. Todas quieren ser princesas en el asalto a Benidorm esta Semana Santa. Si yo fuera asesor de marketing de la Zarzuela aconsejaría a la Princesa que, asesorada por Vic Marichalar, se pusiera a diseñar bikinis en sus ratos libres. «Bañadores “Alteza”, qué belleza». Si la familia real inglesa vende mermeladas y Magdalena de Suecia, cosmética, no sé por qué Leonor no va a poder diseñar bikinis. Luego podría donar los beneficios a Cáritas, si quisiera. Ah, y para chotearse de la Montero, que lleven tiburoncitos de colores, porfa.