Juan José Millás dice en la radio: «Mi temor a la Inteligencia Artificial llegará el día que aprenda a hacerse la tonta». Un servidor, más modesto, piensa que su temor a ChatGPT llegará más o menos cuando aprenda a hacer coñas marineras y haga peligrar mi trabajo como bufón del Reino, o sea, cuando tenga que rogarle al Director de este periódico, Paco Marhuenda, que no me sustituya aún por ese procesador. De momento, no parece haber peligro. Le han pedido que haga un chiste y propone este: «¿Por qué ChatGPT siempre está sonriendo? Porque sabe todas las respuestas a todas las preguntas». Una boludez, como bien verán. Quizá acordándose de Núñez Feijóo, le pidieron uno de gallegos y respondió: «Un gallego le pregunta a ChatGPT: ¿qué hace un ordenador como tú en su tiempo libre? ChatGPT responde: leo, aprendo y me entreno para mejorar mis respuestas. Y el gallego contesta: pues yo, en mi tiempo libre, bebo, bailo y canto para mejorar mi alegría».

En Bilbao dirían que ChatPGT es más bien sinsorgo, esto es, insustancial o tonto. Quizá mi juicio sea parcial: creo que estoy a la defensiva. Un estudio reciente señala que los profesionales más afectados por la IA serán los periodistas y escritores, entre otros. Como le dijo Franco al ministro Arburúa cuando éste le pidió explicaciones por su cese: «Desengáñese, Arburúa, vienen a por nosotros». Ahí tienen un buen chiste gallego. Pues, sí: vienen a por nosotros. Por cierto, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ha recomendado a sus candidatos que saquen del armario, otra vez, el fantasma de Franco para animar la campaña del 28-M. Y además, exhuman a José Antonio Primo de Rivera.

El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, posa tras una entrevista para Europa Press Eduardo Sanz Europa Press

Como si le hubieran pedido consejo a ChatGPT.