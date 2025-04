El diario de Amilibia: Jugar a los chinos con Xi Jinping

Leo: «Sánchez abandera la alianza con China pese a las alertas de Europa». Parece que la Unión Europea no acaba de entender los juegos malabares que el Apolo de la Moncloa exhibe en la pista central del circo nacional con inenarrable éxito. Creo que no disfrutan, en conjunto, del sentido del humor o la coña marinera que gozamos y practicamos por aquí, en la parte sur.

Le advierten de que «los estados autoritarios como China buscan afirmar su autoridad y control en nuestra economía y sociedad», pero Él, ni caso: se presenta como el interlocutor privilegiado con Pekín. No entiende Ursula von der Leyen el plan secreto y osado de nuestro Apolo: viaja a China a partir del 8 de abril para enseñar a jugar a los chinos a Xi Jinping, a ver si le gana, por ejemplo, considerables rebajas en misiles hipersónicos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) saluda al presidente chino, Xi Jinping (d) durante su encuentro este viernes en el Gran Palacio del Pueblo en el marco de su visita oficial a China. Borja Puig De La Bellacasa Agencia EFE

Tuve amistad con Luis Sánchez Polack, más conocido por Tip, el más grande jugador de chinos que han conocido las barras de Madrid y, de paso, un gran bebedor de cerveza. Carecía de barriga cervecera y un día descubrí su secreto: solo comía un huevo duro al mediodía, como Groucho y sus hermanos en el camarote. No conseguí ganarle nunca. Coll enseñó a jugar al billar a Felipe González y Tip a jugar a los chinos a Mariano Rajoy, pero sin mucho éxito. Cuentan que el Apolo se considera un maestro del citado juego: gracias a su virtuosismo en el arte de las monedas encerradas en el puño, en sus tiempos de estudiante no pagó ni una ronda de vermús por los bares de Princesa. Hoy, ni Tezanos puede con Él. Pero, ¿y si le gana Xi? Al fin y al cabo, Xi es chino. Imposible: el Apolo lleva las monedas trucadas. No aprendió de Tip, sino del Mago Pop.