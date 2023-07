Leo: en España hay 148 menores que se sienten «furries» (en español, peludos). Se sienten animales, se autoperciben como animales, dicen ser animales. Coherentes con su pertenencia al mundo animal, los «furries» españoles no hablan en el reportaje: parece que entre ellos no hay loros o cacatúas. Se sabe que hacen quedadas con una que se proclama gata y otro que se cree lobo. Ahora que han prohibido las bestias en los espectáculos circenses, el circo nacional se animaría mucho con su presencia antes de que a algún político ajeno a las leyes contra el maltrato animal proponga encerrarlos en un gran zoo para diversión de otros niños que sólo se creen niños. O de que la Yoli los añada a Sumar.

La vicepresidenta segunda y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, a su llegada al seminario de la APIE de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de la Magdalena, a 22 de junio de 2023, en Santander. Juanma Serrano Europa Press

Parece que la gente, especialmente los adolescentes, buscan como locos nuevas identidades: no les basta con pertenecer al género humano y ser heterosexual, queer, trans, gay, etc. Quieren ampliar el abanico de posibilidades y vivir en el metaverso de Disney junto al Pato Donald y Mickey Mouse. El fenómeno «furries» crece sobre todo en Inglaterra. Me extraña que no aumente en Cataluña, donde la inmersión lingüística, utilizada como fábrica identitaria, ha logrado convertir a los niños en semianalfabetos de escasa comprensión lectora. Gran acierto independentista: cuanto menos entiendan, más nacionalistas serán. Me imagino que muchos «furries» catalanes se sentirán burros: el ruc catalá es animal emblemático allí.

Ya que estamos, ¿qué peludos creen ser algunos políticos en tiempos de campaña electoral? Parece que Abascal es el toro de Osborne y Yolanda Díaz, la mona que ríe, y hay quien ve a Sánchez como el lobo de Caperucita y a Feijóo como un Bambi al que nadie se atreve a contar que ha muerto su madre, o sea, la mayoría absoluta.