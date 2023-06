Ya saben: Él reta a Alberto Nuñez Feijóo a un debate semanal en la tele, en las principales cadenas, esas a las que ha acusado de maltratarlo e insultarlo a tope para hacerle perder las elecciones. Quiere llevar al gallego a las cloacas mediáticas seis veces para que compruebe lo mal que huelen, para demostrarle que Él puede ganarle hasta jugando en su campo. Quiere, como han dicho, más tele y menos calle: sí, que en las plazas hace mucho calor y se me corre el maquillaje, podría alegar el Majo. Quiere que el debate se centre entre Sánchez o Feijóo, no entre Sánchez o España: ¿Qué quieren? ¿Expulsarme de mi Reino?

Alberto Núñez Feijóo comparece en la sede nacional de Génova el día después del 28M y de que Pedro Sánchez anunciase las elecciones generales anticipadas para el 23 de julio. David Jar La Razón

Es el gran golpe de efecto que le han preparado sus cerebros monclovitas para el combate en la Cúpula del Trueno de «Mad Max», donde reinaba Tina Turner: «¡Dos hombres entran, uno sale!». España no está para excentricidades, dicen en Génova. Y Sémper: «Sánchez no nos va marcar el paso». Quizá no, pero está tomando la iniciativa en el inicio del desfile: si el líder del PP rehúye los duelos, El Tigre de Chamberí, las piernas que mejor bailan en la lona, le acusaré de melindres y cagueta. Qué listo el Bello y la Bestia de la Moncloa: busca convertir la campaña electoral en la pasarela para la elección de Míster Universo, donde sabe que gana sobrado: Él es más guapo, más alto, más musculitos y además sabe inglés, por lo que, ya coronado, podrá gritarle entre lágrimas a la galaxia que desea la paz mundial y la justicia social.

Yolanda Díaz se ha sentido excluida y dice que «ese dúo no resume la situación de España» Ella hubiera preferido un trío, pero Él no está para más numeritos que los suyos.