El diario de Amilibia: Ojo, Calviño, que la Preysler no avisa

No sé si Nadia Calviño cree en los augurios o en las señales que se nos envía bien desde el pasado o desde el futuro, que según la física cuántica y Ana Obregón vienen a ser lo mismo, más o menos. Yo la pongo sobre aviso, por si acaso: Isabel Preysler ha hecho una especie de ERE en Villa Meona, o sea, que ha reducido personal de servicio, según las lenguas de vecindona. No está tiesa, obviamente, pero teme que los ingresos extra que le proporcionen la exclusiva de la boda de su hija Tamara Falcó y el reality sobre su vida y costumbres en Disney Plus, no sean suficientes para afrontar una próxima vejez dorada y recostada en "Hola", aunque, bien pensado, qué digo: ella no será vieja nunca, es casi tan inmortal como Pedro Sánchez, aunque con células más de derechas.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 6 de junio de 2023, en Madrid (España). Eduardo Parra Europa Press

Creo que Isabel se prepara y ahorra para tiempos de crisis económica: más inflación, más deuda, más oscuridad en el reparto de los fondos europeos, más sequía, más…Ella se maneja bien en la economía, que por algo tuvo de marido a Miguel Boyer. Leo: "Los millonarios sufren la mayor pérdida de patrimonio de la década. Su riqueza cayó un 3,6% durante el año pasado, hasta los 83 billones de dólares". Además del dolor que este tipo de noticias infligen a Dabiz Muñoz (si los ricos se empobrecen, ¿quién coño irá a DiverXo?), tengo una duda. ¿Está Isabel entre esos millonarios que pierden patrimonio, y de ahí sus recortes, o se barrunta que el 23-J seguirá en el poder Él con su alianza Frankenstein, Drácula y Zombi, y de ahí sus temores?

La Preysler nos avisa y esta vez parece que sin cobrar nada por la noticia. Gracias, Isabel.