El diario de Amilibia: Pablo, en olor de Santidad

Para sorpresa de los espectadores del circo, Pablo Iglesias decidió no hacer sangre en el caso de los wasaps del Apolo, pese a que le llamó torpe, estulto, cuñado y maltratador, que ya es llamar. Lo ha justificado: vienen a ser un desahogo y, sobre todo, mensajes privados. El Apolo puede «cagarse en los muertos de quien le dé la gana» sin que se lo tomemos en cuenta, dice. Añade que no le guarda ningún rencor porque «yo tampoco soy un santo»: cuando salía de despachar con Él, aclara, también mandaba wasaps coñones sobre el presi a sus coleguis. O sea, cómo yo, un pecador, voy a juzgar a otro pecador. No jodas, tío, hay que guardar las formas entre pecadores. Hoy por ti, mañana por mí. Según algunos teólogos, pareciera que el gurú morado haya evolucionado de San Carlos (Marx) a San Francisco de Asís, el del «hermano lobo».

Pablo se queda con el lado político del caso: «Se ve en los wasaps que le quitaba el sueño gobernar con Podemos y por qué duerme ahora con un osito de peluche». Finos hermeneutas consideran que lo del osito de peluche va por la Yoli, y la Bego anda mosqueada precisamente en un momento de tensión para ella, cuando la Audiencia de Madrid respalda investigar la «venta de supuestos favores» como esposa del Apolo. Los espectadores del circo ya empiezan a verla como la Dolores de la copla: «Por ser amiga de hacer favores/ porque fue alegre en su juventud/ en coplas se vio la Dolores/ la flor de Calatayud...». Y algunos ya entonan otra versión: «Si te sientes muy jodido/ llama presto a la Begoña/ te resolverá pronto el pedido/ y además no es nada roña». Mosqueada está, sí: lo del osito de peluche me lo vas a explicar ya, Pedro.