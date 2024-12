El diario de Amilibia: La prueba del algodón sexual

Terelu Campos ha confesado que lleva nueve años sin acostarse con nadie. Como siga así, terminará monja o enamorada del «Satisfyer». Explica: «El sexo está sobrevalorado. Yo echo más en falta el afecto de una pareja que la sexualidad». Tiene 59 años y mientras sus amigas se piden uno de 40, ella quiere uno de 65, aunque no se sabe bien para qué: si se trata de calor y afecto, se lo puede dar mejor un pastor alemán, y además con fidelidad garantizada. La colega Cristina Fallarás ha encontrado otra salida: después de sufrir a tres maridos, se ha casado con una abogada. «Me casé con una mujer por mi hartazgo de los hombres. No echo de menos la testosterona ni el pene; he sido bisexual toda mi vida».

También Alaska se declara bisexual. Ana Guerra confiesa: «Soy bisexual. Víctor es el amor de mi vida, pero no descarto enamorarme de una mujer». Eso lo que ahora se llama ir a por la parejita. Otra vía: Ana Milán es «demisexual», es decir, «tiene que estar vinculada sentimentalmente a alguien para que le apetezca sexo». Bien. Así como a los políticos se les exige la declaración de bienes, también debería exigírseles la prueba del algodón del grado de satisfacción sexual y aficiones, pues esto va a influir en su actividad política e incluso en su inmunidad ante la corrupción. Por ejemplo: Óscar López es el azote de Díaz Ayuso, pero ¿sabemos si es discípulo de Pablo Iglesias en la vocación sadomaso? ¿A Díaz Ayuso le va la marcha? ¿La pasión desbordada de Marisú en el Congreso depende de lo porno que se embravezca el hemiciclo? ¿A Feijóo le sirve Junts como afrodisíaco? ¿Las señoritas con las que, según Aldama, se veían Ábalos, Koldo y Torres eran asesoras sexuales o financieras? Esta es la cuestión.