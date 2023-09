El diario de Amilibia: Que él encuentre oro debajo de las piedras

El Molto Honorable Pròfug, que no tiene un pelo de tonto ni en el flequillo, parece que no ha caído en lo apuntado por Arcadi Espada: «Todas las intervenciones en lenguas locales se traducirán al castellano pero ninguna intervención en castellano se traducirá a las lenguas locales», o sea, que cuando hablen Cuca Gamarra, portavoz del PP, y Pepa Millán, portavoz de Vox, y lo hagan en castellano (Borja Sémper no hay más que uno), sus intervenciones no serán traducidas al catalán, vascuence y gallego. Entonces, Rufián o Mertxe Aizpurua, por ejemplo, podrán levantarse airados de sus escaños blandiendo sus pinganillos para acusar al sistema de discriminación. «¡No hemos entendido nada!», gritarán no se sabe si en catalán o vascuence.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso Juan Carlos Hidalgo EFE

Que se dé por supuesto sin más que Mertxe y Rufián entienden bien el castellano o español (mucho suponer) puede ser interpretado como un acto supremacista y colonizador del lenguaje dominante, amén de no aportar nada al necesario y pleno entendimiento de las intervenciones. En el Modo Babilónico, que el castellano no se traduzca a todas las lenguas cooficiales, es una excepcionalidad digna de análisis: si se presupone que todos los diputados entienden el español y no hay necesidad de traducirlo, ¿para qué coño se ha montado todo el sistema pinganillero?

Leo que Junts cifra en 450.000 millones de euros la deuda histórica de España con Cataluña. Servidor solo ve dos soluciones: o Él encuentra oro debajo de las piedras o hay que vender lo que queda de España a un consorcio formado por Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates. Y a ver quién se encarga de explicarles el asunto con claridad a los tres por el pinganillo. ¿María Jesús Montero?