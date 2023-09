El diario de Amilibia: Él quiere el brazo incorrupto de Santa Teresa

Lo ha dicho Woody Allen: «Es mejor tener suerte que ser bueno. Por muy impecable que sea tu conducta, sin suerte es imposible el éxito. Es más, no hay una ley universal que diga que si eres bueno no te va a pasar nada malo». Ah, la bondad. La poseas o no, depende en gran parte de la mirada de los otros, de que vean o no tu lado bueno, como los fotógrafos al retratarte. Por ejemplo, las ministras Yolanda Díaz, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez ven a su Amado Líder como un regalo de Dios para las mujeres en la Tierra, lo contemplan con el mismo brillo fervoroso en la mirada que los generales norcoreanos cuando se tiran quince minutos aplaudiendo a Kim Jong-un solo por saludar.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso Juan Carlos Hidalgo EFE

Él cree mucho en la suerte. No sé si lleva una pata de conejo o una herradura en el bolsillo o si de los talismanes se encarga también el porteador Félix Bolaños. Cuentan las lenguas viperinas que ahora busca el brazo incorrupto de Santa Teresa por si al final las cosas se ponen feas con Carles Puigdemont y la autodeterminación. Él solo cree en sí mismo y únicamente es fiel devoto de la bella y bien tallada imagen que le devuelve el espejo, pero ha oído que el citado brazo lo tuvo Franco en su poder durante cuarenta años y le proporcionó la baraka suficiente para mandar hasta el final de sus días. Baraka: fortuna, suerte favorable, protección divina.

Franco tenía el brazo en el dormitorio y solo lo sacaba en los viajes. Por si el CNI anda despistado, he leído que ahora está en el convento de las carmelitas de Ronda. A ver qué ofrece Él a las monjitas por el usufructo.