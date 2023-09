El diario de Amilibia: ¡Sonsoles, asesora a Feijóo, porfa!

Sonsoles Ónega, que se pasó de la información parlamentaria al show, o sea, que sigue en lo mismo aunque ella no lo sepa, confiesa que extraña la política, pero que es una suerte no estar ahí por cómo se ha puesto la cosa. Sonsoles es supersticiosa. Prohibido el amarillo en el plató, si ve un gato negro tiene que abrazar un árbol, jamás abre un paraguas en un lugar cerrado ni pasa por debajo de una escalera. Vive tocando madera. Sonsoles ha heredado el galleguismo de meigas, fatalismo y bosques encantados de su padre, Fernando Ónega, que es de Pol (Lugo).

Fernando y Sonsoles Ónega en el tanatorio GTRES

No le gusta a Fernando que hable de estas cosas en las entrevistas, pero ella, que no se corta un pelo (tiesos los tiene), dice que el responsable de sus supersticiones es precisamente papá, que de pequeña le hablaba de que en Pol las mujeres caminaban con velas encendidas en la cabeza en plena tormenta. También de la Santa Compaña, imagino. No tiene nada de extraño, pues, que la periodista hable mucho con su abuela, que se murió sin darle la receta de las albóndigas y le anunció la muerte de su tío José Ramón. Le dijo: «Voy a llevarme a José Ramón». Y se lo llevó.

Feijóo debería consultar con la médium Sonsoles sus planificaciones. Ahí es nada saber con antelación, y con la fiabilidad de una abuela gallega en el Más Allá, si al final le votará o no algún diputado del PSOE, aunque sea por error, como siempre pasa con alguno/a del PP, o qué va a pasar con la amnistía. No deseo que a Sánchez se lo lleve su abuela o la de Sonsoles, pero, coño, necesitamos un respiro. Y Génova un toque mágico.