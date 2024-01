El diario de Amilibia: Tamara, ¡España te necesita!

Leo: «España pierde más de 100.000 nacimientos en la última década». Más: «Seis de cada diez jóvenes españoles no se plantean tener hijos a corto plazo». Muchos, ni a largo, tal como están los sueldos, el precio de la vivienda y lo bien que se vive en casa de los padres hasta los 40. El caso es que las paridas abundan, pero las parturientas decrecen. Se pone a parir al Gobierno, pero Él no muestra ningún embarazo. Ayudaría mucho, en estos momentos de baja natalidad, que Tamara Falcó animara la cosa de la preñez con una barriguita en «El Hormiguero» y en la portada de «¡Hola!». Hay que vencer las muchas dificultades que se presentan para que España vuelva a ser fecunda. Sabemos que la marquesa y su esposo están haciendo todo lo posible por la Patria, incluso han recurrido a la naprotecnología, que ya es recurrir.

Físicos de la Universidad de Kioto han descubierto que los espermatozoides rompen las leyes de Newton. Es, dicen, por su forma de nadar: tienen una elasticidad extraña en sus colas que les permite moverse sin perder energía. Qué cosas. Tal vez Íñigo Onieva debería hacerse mirar la cola de sus espermatozoides, no sea que si rompen la Ley de la Gravedad de Newton al nadar, quizá rompan también la Teoría de la Relatividad de Einstein e incluso la Ley de la Termodinámica y las Leyes de Morgan, que a mí me han parecido siempre un poco piratas. Cuentan que la marquesa desea con ansiedad tener pronto un bebé, pero no quiere presiones porque «es una cosa de Dios».

Tamara Falcó e Íñigo Onieva Instagram

No presionemos, pues. Si Jorge Fernández Díaz no indica lo contrario, pienso que Tamara debería reorientar sus devociones y rezar con más frecuencia y fervor a la Purísima Concepción que a su Virgen de la Alegría. O así.