Tamara Falcó, abierta a la adopción: "No es nada que descartemos"

Tamara Falcó asistió anoche a la fiesta navideña organizada Moët & Chandon en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid. Junto a otros rostros conocidos, como Blanca Suárez o Álvaro Morte, la marquesa de Griñón brindó por la Navidad, una de sus épocas del año favoritas. Radiante, la socialité habló sobre la etapa tan bonita que está viviendo junto a Íñigo Onieva, su marido, con el que está exprimiendo al máximo su primer año de casados.

El matrimonio, ya instalado en el lujoso ático de Puerta del Hierro, se ha propuesto dar la vuelta al mundo y, desde que dieron el "sí quiero", no ha parado de viajar por todo el globo terráqueo, dedicando todo su tiempo libre a descubrir juntos nuevos destinos. Pero ahora que llega la Navidad, la pareja está centrada en pasar las fiestas en familia, aunque aún no han concretado cómo se organizarán. "Yo siempre he supuesto que las navidades las iba a pasar yo con mi familia y resulta que ahora tengo que compartir, que la familia de Íñigo para mí es mi familia también pero tienes que decidir. Este año la celebramos con la mía", ha declarado Tamara sobre sus planes navideños.

La marquesa de Griñón volvió a desmentir que estuviese embarazada después de semanas de rumores, aunque como ella misma confesó, no le molesta que le pregunten todo el rato si está esperando su primer hijo junto a Onieva. "Embarazada no estoy. Cuando venga, yo feliz", desveló sobre su estado. "Es parte de la tradición. Cuando estas solo, te preguntan "cuándo vas a tener novio", cuando tienes novio te preguntan "cuando os casáis" y ahora lo que toca el niño. No tengo presión. Voy bastante a mi bola. Depende de Dios. Tengo plena confianza, si viene fenomenal y también conozco muchos matrimonios felices sin niños...", confesó la socialité.

A pesar de este pensamiento tan positivo, lo cierto es que Tamara e Íñigo están deseando formar su propia familia. Por eso mismo, se han planteado la adopción. "No es nada que descartemos pero no es algo que hayamos hablado, porque realmente seguimos con la ilusión de formar una familia. Es un momento súper bonito para vivir en pareja. Hace muy pocos meses que nos casamos y hemos estado viajando mucho", reveló la marquesa de Griñón. De momento, el matrimonio está disfrutando de su primer año como casados y practicando con sus sobrinos. Como la socialité ha reconocido, tener sobrinos "es muy fácil porque te los dejan bañados, limpitos, quien les echa las broncas son los padres. Es muy fácil ser tío".