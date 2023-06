El diario de Amilibia: Él no usa bóxer, ni slip, ni tanga

Dos han sido las grandes preguntas de os últimos tiempos. Una la hizo una congresista de Vox y decía algo así: «¿Podrían decirme para qué quiere una persona trans las compresas?». La segunda es de Wyoming: «¿Usa bóxer, slip o tanga, señor presidente?». Respuesta: «Anda, si te digo que no llevo nada de eso…». Aunque siempre es difícil interpretar con exactitud lo que ha querido ocultar Él con un embuste, quizá insinúa que no lleva nada. O que lleva algo que no tiene nada que ver con los modelos clásicos citados. ¿Usa una especie de gayumbos blindados por especial aprecio a sus genitales o por consejo del equipo de seguridad? ¿Lleva un modelo masculino de cinturón de castidad, con jaula especial para la pichula, diseñado por Begoña? ¿Le place seguir la moda de los escoceses que no llevan nada bajo el kilt, según la tradición militar? ¿Le aconseja Bolaños que marque paquete para diferenciarse de la pudibundez de Núñez Feijóo?

Nunca sabremos la verdad, y además, para qué. El hombre que lloró durante la pandemia (próximo libro: «Los presidentes también lloran») y que fue al psicólogo hace algún tiempo, ahora trata de humanizarse en las entrevistas televisivas para contrarrestar la terrible campaña de deshumanización que está padeciendo por parte de medios adversos, cuenta. «Tratan de caricaturizarme diciendo que soy poco menos que el diablo, un monstruo de siete cabezas», añade. Ahí está Él, viviendo su particular Armagedón. Más que como Dragón o Bestia apocalíptica, Él quisiera que lo pintaran como la Hidra: el monstruo acuático que posee la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que pierde o le es amputada.

Además, la Hidra no necesita bóxer, ni slip, ni tanga. Debería estar en el escudo monclovita de la campaña.