Él no miente, solo cambia de opinión. Ella no miente, solo cambia de estilo. Son los modos que el Amado Líder irradia y que se observan cada vez más obviamente en Yolanda Díaz. Cobran especial relevancia cuando se trata de negar lo evidente, habilidad que Él exhibe con enorme frescura y que ha transmitido a todo el sanchismo y parte del yolandismo, convirtiéndolo en el pilar de sus campañas. Cuando le preguntan por el veto a Irene Montero en las listas de Sumar, la Yoli niega tal veto: «No es nuestro estilo vetar». La moda no es mi fuerte. Veo una portada de «LifeStyle» y me pasa como las letras de las canciones de Rosalía: no me aclaro con «beigeficación», el «rich wife» y «newstalgia».

SANTANDER, 22/06/2023.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su participación en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, este jueves en Santander. Pedro Puente Hoyos EFE

Pero si la Yoli dice que ese no es su estilo, habrá que considerarlo. Ama la moda, y ésta es cambiante. ¿Cuál será su estilo de campaña, cara al sol? ¿Optará por el «hooligan preppy», por los aires «barbie», por el «urban sporty» o por la ola floreada? ¿Lucirá bañadores «pin-up» con braguitas de talle alto o bikini con top pezonero en modo Belarra? Por cierto, que en el vídeo pepero «Verano azul», ellas y los del Orgullo hubieran agradecido que Borja Sémper apareciera en bóxer, bermudas o slip «insimissimi». Un metrosexual marcando paquete siempre da votos.

Mientras, a Irene Montero le alivian las penas. Ha recibido el Triángulo Rosa del colectivo LGTBIQ+ y está nominada a la Mejor Política del Año por la One Young World, la cumbre de jóvenes líderes más importante del mundo, leo. Una distinción que probablemente será apoyada por la Yoli, porque vetar y a la vez no vetar es el estilo ideal de la muerte en su pasarela cuántica.