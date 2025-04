El diario de Amilibia: A ver, ¿qué invasor prefiere?

Se va a llevar mucho esta temporada el «No a la guerra» en las alfombras rojas. Me imagino a Sabina haciendo la adaptación musical de aquella canción de la banda roquera «The Clash» para que sea interpretada a coro por el rojerío patrio esta vez delante de la Moncloa. Dice así: «De ti depende no atender la llamada a filas/ ¡No quiero morir!/ De ti depende no atender la llamada a filas/ ¡No quiero matar!». Me imagino también al Apolo, asomado al balcón del palacio, dirigiéndose a sus fieles cual Evita a sus descamisados: «Estoy completamente de acuerdo; tú no quieres matar, pero ¿qué hacemos cuando en la otra esquina de la barra del saloon hay un tipo que sí te quiere matar?». Coro del rojerío: «Enviar a Zapatero con su libro “La solución pacífica” para que dialogue». Ya está. Pero nadie quiere coger el fusil.

La influencer alemana Ole Nymoen es la autora del libro «Por qué no lucharé por mi país». Su planteamiento es claro: «Prefiero vivir en un país ocupado que ir a la guerra». Ione Belarra estará de acuerdo. Irene Montero apuntará, en cuanto termine con Alves y los jueces patriarcales, que la invasión solo será aceptable si ha sido consentida, como prescribe la ley del «solo sí es sí». La Yoli está dividida: como vicetiple está a favor de garantizar la seguridad, pero como líder de Sumar está con la pancarta. En fin, ya que estamos con los brazos levantados, entregados o rendidos, Tezanos debería hacer a la ciudadanía la gran pregunta del momento: ¿qué país preferiría usted que nos invadiera? Me imagino que muchos elegirían Marruecos: aunque nos pusieran mirando a la Meca, al menos habría «maría» baratita y abundante. Yo diría Mónaco: hasta Raúl del Pozo se apuntaría a la partida de póquer con Alberto II.