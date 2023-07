El diario de Amilibia: Voy a meterme en el túnel del tiempo

Leo titulares terribles: «Moncloa se desangra», «Feijóo ya ha matado a Sánchez», «Nos están sangrando» (declaran los sociatas). Y para colmo del apocalipsis más apocalíptico, José Sacristán va y dice: «Me identifico con la lucidez de los perdedores. Sé que la guerra está perdida y que me voy a morir rodeado de hijos de puta, de cabrones y de ladrones».

Yo también me identifico con la lucidez de los perdedores, sobre todo cuando releo a Chandler y me reencuentro con mi amigo Philip Marlowe, pero no puedo evitar emocionarme con Carlitos Alcaraz y cuando escucho «Suspiros de España», por ejemplo. Soy lo peor: un bufón sentimental.

Recuerdo que una vez me dijo Pepe Sacristán en una entrevista: «Tengo un alma de portera que no me la merezco». En otra me confesó que tenía alma de folclórica. Ay, Pepe. Siempre entre Marifé de Triana, Carlos Marx y los ajos de Chinchón buscando su alma. Y así es muy angustioso vivir.

José Sacristán se pone en la piel del Padre Olmedo en "13 exorcismos" caterina barjau

Sánchez suele repetir en sus múltiples y jocosas entrevistas que «Partido Popular y Vox nos van a meter en un túnel del tiempo que nos llevará a un pasado muy lejano», o sea, al medioevo, más o menos.

Pepe Sacristán ha entrado en ese túnel del terror y ya se está viendo rodeado de los herederos de Tito Berni, la Gürtel y los ERE andaluces, en el lado oscuro de «Star Wars». Por los titulares que leo y por lo que dicen Pepe y Él, yo también estoy a punto de meterme en el túnel del tiempo para ver si con un poco de suerte aparezco en el Paraíso.

Y no muerdo la manzana por muy pesada que se ponga Eva ni me pongo la hoja de parra por muy pesado que se ponga Vox.