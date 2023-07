El diario de Amilibia: ¡Anima al personal, Tamara!

Somos raros. No lo digo únicamente por la clase política; lo digo porque cuando más fácil es el acceso al sexo, y ligar, dicen, está tirado, resulta que el personal parece inapetente. Yo no cuento, no juego en esa liga (a los 80, el sexo, más que una posibilidad o un deseo, es un milagro), pero, según los expertos, estamos en una especie de recesión sexual. Dicen que la frecuencia de los coitos ha caído en picado. ¿Las alarmantes noticias sobre los peligros de la superpoblación y las crisis económicas nos están empujando al celibato? Vemos movidas como el festejo del Orgullo Gay y pensamos que la orgía es perpetua y todo el monte, orégano, pero no.

Antaño le echábamos la culpa a la represión de la Iglesia, pero aquellas admoniciones del confesor sobre las tentaciones pecaminosas con las llamas del infierno al fondo eran pura viagra, parece. Ahora, entre los profilácticos y la falta de ganitas, los nacimientos siguen en descenso y hasta Bruselas nos echa la bronca: «No podemos obligar a nadie a tener hijos, pero podemos influir de forma indirecta», ha dicho la vicepresidenta Dubravika. No sé a qué formas se refiere, si llamar a Bertín Osborne en plan embarazador por «accidente» o qué, pero creo que la baja natalidad sólo se paliará cuando Tamara Falcó presente una sección de sexo en «El Hormiguero» animando al personal con el ejemplo, esto es, con su primer embarazo. Su bombo en la portada de «¡Hola!» será la bomba.

En los 90, Elena Ochoa presentó «Hablemos de sexo» con la asepsia de una profesora de psicopatología, que eso era, y cierto aire gélido a lo Grace Kelly. A mí me ponía. Y, ya ves, Tamara, ahora es Lady Foster y toma el té en Buckingham Palace.