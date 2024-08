El diario de Amilibia: La Yoli prepara su relanzamiento

Leo: «Yolanda Díaz exige relanzar la coalición para ganar foco». Dicho en plata: busca de nuevo el amor del Apolo de la Moncloa porque solamente a su lado está la luz. Fuera de su grata compañía no existe más que la oscuridad y el abismo, las tinieblas del averno político. El que se mueve no sale en la foto, que decía Alfonso Guerra. Conviene ganar protagonismo cara al otoño, la caída de la hoja. Por supuesto, su plan de relanzamiento es secreto; lo medita ahora en Galicia entre albariños y percebes. Según los hermeneutas que me alumbran en asuntos yolísticos, puede que veamos un cambio drástico de peinado y, sobre todo, su gran golpe de efecto: teñirse de pelirroja y el cambio de Zara por Agatha Ruiz de la Prada, en su nuevo intento por darle más color rojo al Gobierno.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, durante reunión de ministros en el Foro G20 Jarbas Oliveira Agencia EFE

Leo también: «En su primera declaración oficial como presidente, Illa aseguró que abogará para que los hombres y mujeres del cuerpo de Mossos d’Esquadra puedan desarrollar su tarea alejados de la confrontación política». Fácil. Bastará con que envíe al citado cuerpo una larguísima temporada al Tíbet a ver si los mossos se encuentran a sí mismos, aunque, visto lo visto con el Puchi, dudo que puedan hallar su auténtico yo y mucho menos detenerlo. Ni con Trapero de sherpa. Para su lanzamiento inicial, el president ha imitado al Amado Líder y ha escrito una carta a la militancia en la que anuncia que va a tender la mano a todo el mundo, oh, para abrir una nueva etapa en Cataluña. Vida nueva, fiscalidad nueva: el cuponazo.

También Bolaños se relanza. Ha colgado en las redes un vídeo en la peluquería con su estilista. ¿Lucirá efecto mojado? ¿Mechas o corte degradado? ¿Sin patillas? Misterio. Pero ahora ya sabemos que no es solo Díaz Ayuso quien le pone los pelos de punta.