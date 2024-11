Diego Arrabal señala a Ana María Aldón: "Ha hecho el peor camino que podía hacer"

Fue una de las mujeres más perseguidas por la prensa del corazón y su popularidad alcanzó cotas muy altas gracias a su participación en reality shows como “Gran Hermano VIP” o “Supervivientes”, pero tras su divorcio de Ortega Cano, poco más se ha vuelto a saber de Ana María Aldón. La diseñadora se ha alejado considerablemente de la opinión pública, una tranquilidad muy anhelada por las figuras más expuestas, pero que también conlleva una repentina pérdida de ingresos.

Así lo asegura el paparazzo Diego Arrabal en su canal de Youtube, donde expone que Ana María Aldón se encuentra “en bancarrota” a consecuencia de “la indiferencia de los medios” que han mostrado hacia ella desde que se divorció de Ortega Cano.

Arrabal asegura que la andaluza “ha podido vivir estos meses con lo que sacó de sus entrevistas”, pero ahora se encuentra “en el olvido absoluto” y, por lo visto, su situación económica se ha resentido en consecuencia.

“Ella facturó más de 60.000 euros”, dice Diego Arrabal sobre “la época buena” de Ana María Aldón en su carrera mediática, una cifra que nada tiene que ver con su nivel actual de ingresos: “Ahora factura cero patatero. Absolutamente nada”.

Diego Arrabal analiza las razones por las que, bajo su punto de vista, Ana María Aldón ha caído en el olvido tras divorciarse de Ortega Cano: “Lo primero, es un personaje que no cae bien, pero además es que ha hecho un camino que es el peor que pudo hacer. En el peor momento de la vida de Ortega Cano, ella tomó la decisión de atacarlo y apoyar a Rocío Carrasco aunque ella fuera contra él. Fue un suicidio. Estaba cavando su propia tumba”.

Ana María Aldón durante el desfile de moda dePonferrada GTRES

El paparazzo indica que a día de hoy Ana María Aldón “vive de su tienda de ropa”, un negocio digno y válido pero que “no da el mismo dinero. Por una entrevista le daban 30.000 euros. Para ganar eso ahora, tiene que vender mucha ropa”.

Por su parte, Ana María Aldón se mantiene al margen de las polémicas y prefiere no entrar directamente en enfrentamientos, aunque llama la atención un mensaje que ha publicado en sus redes sociales estos últimos días y que parece venir a colación de lo expuesto por Diego Arrabal.

“Nunca me voy a creer mejor que nadie. No compito con nadie, solo quiero salir adelante y ser mejor de lo que era ayer. Si un día llego a estar en la cima, no será porque superé a otras personas, será porque me superé a mí misma”, ha señalado en su cuenta de Instagram.