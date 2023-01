Diego Arrabal expone a Ana María Aldón: “Mientes sobre tu divorcio de Ortega Cano”

Ana María Aldón y Ortega Cano ya están divorciados. Así lo revelaba la semana pasada Paloma García-Pelayo en “El programa de Ana Rosa”, un anuncio que llevó a muchos a preguntarse cómo se había enterado la periodista. Antes incluso de ser señalada, la exsuperviviente se defendía en “Fiesta” y aseguraba que ha guardado un silencio sepulcral sobre este asunto.

“Ni siquiera mi familia sabía que había firmado el divorcio, no lo sabía mi hija ni mis hermanas. Se enteran por Paloma García-Pelayo. Yo no quería ocultar nada pero nunca he dado ninguna información. No lo he hecho nunca. He sentido cómo me acusaban de traer información, a la vista está que no es verdad”, sentenció la andaluza.

Ana María Aldón y José Ortega Cano FOTO: CRISTOBAL_DUENAS GTRES

Sin embargo, Diego Arrabal arroja otra versión de la historia desde su canal de Youtube, y acusa a Ana María Aldón de “mentir” en este sentido. El paparazzo, que anteriormente trabajó con la andaluza en “Viva la vida”, asegura que en más de una ocasión ha desvelado detalles relativos a su intimidad familiar a varios compañeros de programa, que luego estos han hecho públicos.

Es más, la acusa de haber llegado a un acuerdo con Paloma García-Pelayo para que fuera ella quien hiciera público su divorcio, para esquivar así una supuesta cláusula de confidencialidad que Ortega Cano habría incluido en el acuerdo. “Ahora que Paloma ya le ha abierto la veda, ahora Ana María puede contar lo que quiera. Seguro que esta semana o la que viene la vemos en una portada”, explica el fotógrafo.

Diego Arrabal FOTO: La Razón Mediaset

El fotógrafo mantiene que Ana María Aldón no guarda tanto silencio como ella asegura, y la señala como culpable de filtrar información acerca de las polémicas familiares que han sacudido a su clan en los últimos meses. De hecho, insiste en que la última vez que desveló algunas de estas intimidades tuvo lugar este mismo fin de semana.

Diego Arrabal cuenta que Ana María Aldón se encontraba en el camerino a la espera de empezar a trabajar en “Fiesta”, charlando sin tapujos con algunos compañeros sobre sus entresijos familiares, relacionados con Ortega Cano. Lo que no sabía la andaluza, según el paparazzo, es que estaba siendo grabada y que los audios podrían ver la luz dentro de muy poco...