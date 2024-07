Las dos palabras con las que Carla Vigo destruye a quien le insulta para ridiculizarla

Carla Vigo parece haberse acostumbrado a ser objetivo de las chanzas y las críticas en redes sociales. Es triste tener que acostumbrarse a algo así, pero está demostrando una fortaleza a la hora de hacer frente a según qué comentarios que evidencias que ya no es tan frágil como antaño. No hace tanto unas palabras malintencionadas eran capaces de sumirle en la tristeza y hacerse replantear su propia forma de actuar y mostrarse al público. Por fortuna, esto ha cambiado y la sobrina de la Reina Letizia pisa con fuerza allá por donde va, con la seguridad necesaria para no dejarse derribar por nada, mucho menos por nadie. Algo que ha mostrado una vez más en sus redes sociales, donde ha vuelto a ser diana de insultos y comentarios desafortunados que ella ha esquivado con maestría utilizando tan solo dos palabras.

Son infinitos los ejemplos de insultos que Carla Vigo ha recibido los años en los que ha estado expuesta ante los medios de comunicación. La gran mayoría de ellos caen en el eterno error de centrar la ira en el aspecto físico, contribuyendo con ello a los problemas de salud mental que la joven artista ha arrastrado estos años. Pero tras haber estado en un piso tutelado y al haberse hecho dueña de herramientas para hacer frente a estas difíciles situaciones, ya no hay quien la pare. Además, ha ganado una gran confianza en sí misma al ver que tiene el apoyo de una horda de fieles en Instagram, que la defienden siempre que hay ocasión. Pero si hay algo que ha propiciado su cambio, es la aparición en escena de Xavier Macías, su novio futbolista.

La nueva polémica en la que se ha visto envuelta y de la que ha salido airosa y reforzada ha venido a raíz de la publicación de una fotografía. Una imagen captada en una noche de fiesta con amigos en una discoteca, en la que la sobrinísima se lo pasó en grande. En pocas horas ha cosechado miles de reacciones a su instantánea en los stories de su perfil, pero siempre hay quienes le arruinan la velada con comentarios desagradables que rozan el insulto y que tan solo tratan de mermar su autoestima. Así ha sido cuando una persona ha querido poner de relieve que no le gusta su indumentaria, que en esa ocasión estaba formada por una camiseta top en palabra de honor.

“Por qué ella se viste tan mal siempre? Se viste con ropa muy provocativa”, era el mensaje que un usuario ha querido dejar plasmado al encontrarse con su foto de fiesta. No siempre suele responder a los insultos que personas anónimas le plasman, pero esta vez ha querido escribir dos contundentes palabras con las que ha dejado a su ‘hater’ sin opciones a replicar. A tan incómoda pregunta de “por qué viste tan mal” y el motivo de sus elecciones “provocativas”, Carla Vigo ha sentenciado que “porque quiero”. Simple. No hay que buscarle más pies al gato, pues detrás de su estilismo se esconde simplemente su gusto personal. Para aquellos que no le encuentren sentido o no sea de su agrado, siempre tienen la opción de dejar de seguirla, pero no insultarla. Así lo han entendido cientos de fans que le han defendido, afeándole al anónimo su comentario y devolviéndole esa maldad con creces.