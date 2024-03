Drogas y una foto "atrevida": los entresijos de la detención de Pietro Costanzia por intento de asesinato

Carlo Costanzia y su familia vuelven a estar en el punto de mira, aunque en esta ocasión el escándalo no tiene nada que ver con el hijo de Mar Flores. Uno de sus hermanos por parte de padre, Pietro Costanzia, fue detenido en Turín acusado de intento de asesinato. Supuestamente agredió a un hombre que caminaba con su pareja con un machete, un brutal ataque por el que la víctima ha perdido parte de su pierna.

Poco a poco se van conociendo más detalles de este suceso que ha conmocionado a la opinión pública española e italiana, y el último dato que ha visto la luz es que la novia del hermano de Carlo Costanzia también ha sido detenida. En su caso se le imputan los delitos de posesión y tráfico de drogas, puesto que se encontraron importantes cantidades de cocaína y hachís en la habitación de hotel en la que los agentes dieron con Pietro y su pareja.

La detención ha sorprendido al personal del hotel, que destaca al medio citado anteriormente lo educados y amables que parecían a su llegada. "Llegaron el lunes por la tarde. Nos entregaron los documentos, fueron muy amables, educados y pagaron por tres días. El martes por la mañana, desayunaron en la planta baja y luego no volvimos a verlos, hasta que llegó la policía al amanecer del miércoles", expone el director del complejo.

También ha trascendido el que parece ser el móvil de la brutal agresión, que podría tratarse de una cuestión de honor. Por lo visto, la víctima envió una fotografía "atrevida" a Pietro Costanzia, y este respondió de la peor manera. Aun así, no se descarta que el motivo también esté relacionado con un ajuste de cuentas derivado del tráfico de drogas.

Carlo Costanzia y su hermano Pietro Redes sociales

De momento, nadie de la familia se ha pronunciado y tanto Carlo Costanzia padre como hijo guardan silencio. Lo que sí se conoce es que el empresario italiano ha puesto en marcha la maquinaria legal a su alcance para salvaguardar los intereses de su hijo pequeño en la medida de lo posible.

En cuanto a la relación de Carlo Costanzia hijo con su hermano pequeño, se conoce que están muy unidos y que han pasado juntos varias temporadas en Italia. Allí disfrutaban de un elevado tren de vida y hacían ostentación en sus redes sociales de paseos en barco, fiestas exclusivas y la imponente mansión familiar en la que pasaban los veranos.

Precisamente, en su última entrevista en "¡De viernes!", Carlo expresó su preocupación por la forma en la que su historial delictivo podría haber influido y afectado a sus hermanos pequeños. "No es fácil sentirse un ejemplo teniendo el recorrido que he tenido yo y menos para mis hermanos. Me hubiese encantado darle otro ejemplo que no sea el mío. Pero también me incomoda mucho que ellos, a raíz de esto, sufran, que salgan estas cosa en la tele y que ellos puedan verlo y puedan sufrir. Me incomoda no sentirme la persona que debería ser para ellos", dijo entonces, sin imaginar que sus mayores temores acabarían haciéndose realidad.