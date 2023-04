Dulceida y Alba Paul planean ser madres juntas

Dulceida y Alba Paulanunciaron esta semana que retomaban su relación, tras un tiempo distanciadas. Además, la pareja podría estar planeando ser madres juntas, un deseo que compartían y que su ruptura, en 2021, interrumpió. Pero con esta segunda oportunidad, el proyecto podría haberse retomado.

En Planeta Calleja, Dulceida aseguraba que se planteó ser madre con Alba a través del "método ropa". "Con su óvulo, yo gestaba al bebé. Esa era la manera de que fuese de las dos", contó la catalana a Jesús Calleja, al que aseguraba que Alba había sido el amor de su vida.

En una reciente entrevista con Nil Ojeda, la influencer volvía a retomar el tema. "Yo creo que del año que viene no pasa. Llevo desde los 28 que me entró el deseo de ser madre. Con 25 decía que no quería tener hijos y prefería que los tuviera mi hermano", afirmaba.