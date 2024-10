Dulceida cuenta con detalles cómo fue su parto: "Fue durísimo"

Dulceida y Alba Paul ya son madres de su primera hija en común. La influencer salía de cuentas el lunes 14 de octubre, y aunque los partos de madres primerizas pueden retrasarse incluso días, la recién nacida fue bastante puntual y llegó al mundo el martes 15 a las 18:20 horas, tal y como las felices progenitoras anunciaron a través de sus redes sociales.

"El amor de nuestras vidas ya está aquí. Aria Paul Domenech, 15 de octubre, 18.20. Ni en nuestros mejores sueños, estamos alucinando y explotando de amor", escribieron junto a una recopilación de tiernas imágenes en las que, todavía en la cama del hospital, posan con la pequeña.

Poco después, Dulceida se sinceró con sus más de tres millones de seguidores y explicó con detalles cómo fue su parto. Por lo visto, no se cumplieron sus expectativas, puesto que ella deseaba que todo se produjera de forma natural, pero no pudo ser.

“Ahora mismo diría que increíble, que una maravilla, una pasada. Estoy que exploto de amor, lloro todo el rato de felicidad y eso. Pero al día siguiente, cuando me preguntaban, yo decía '¡madre mía, ha sido durísimo!'”, responde a uno de sus seguidores que le ha preguntado “¿cómo fue el parto?” .

La influencer se sentía “frustrada” porque “no dilataba nada”: “Me puse con contracciones el lunes a las ocho de la tarde en casa. Estuvimos haciendo los ejercicios de relajación Alba y yo aquí hasta las nueve de la noche que ya vinieron cada cinco, regulares y con más potencia. Y a las dos o así fui al hospital y ya tenía contracciones pero no dilataba”.

Finalmente, y ante las dificultades que presentaba para dilatar y el riesgo que eso suponía para la bebé, Dulceida tuvo que ser intervenida quirúrgicamente: “Al final me puse la epidural, pero seguía sin dilatar. Hasta que a las cuatro de la tarde o así, la pequeña se empezó a debilitar y tuvieron que hacerme cesárea”.

Una situación a la que no se había hecho a la idea porque tenía la esperanza de poder tener “un parto vaginal”.

Lo que peor llevó Dulceida fue la recuperación de la cesárea, puesto que le impedía disfrutar de su hija todo lo que le hubiera gustado, ya que ni siquiera podía levantarse de la cama. Las próximas semanas se enfrenta a una recuperación que no le quita la sonrisa por el buen momento que atraviesa: “Ahora pues es una recuperación de una cesárea, pero estoy muy feliz porque tuve a mi doctor todo el rato, a mi comadrona que me estuvo apoyando y acompañado. Estar rodeada de buenos profesionales lo hace todo más fácil. Al día siguiente decía ‘qué parto más duro’, pero ahora que han pasado unos días me parece una maravilla porque tengo al pequeñito amor de mi vida entre los brazos”.