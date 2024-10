Dulceida estalla en cólera y explica por qué dio a luz con un fuet en la mano

Dulceida y Alba Paul estaban radiantes de felicidad cuando tomaron los mandos de sus redes sociales para informarle al mundo de que acababan de convertirse en madres: “El amor de nuestras vidas ya está aquí. Aria Paul Domenech, 15 de octubre, 18:20 horas, ni en nuestros mejores sueños. ¡Estamos alucinando y explotando de amor!”, escribía la pareja en sus respectivas redes sociales, con las primeras imágenes de la familia recién formada. Era un momento en el que las emociones estaban a flor de piel, en los primeros instantes con su hija en brazos, descubriendo las mieles de la maternidad, sin saber que les esperaba un tsunami de críticas y chanzas que le amargarían el dulce momento.

Y todo por culpa de un fuet que ha desviado la atención del público del feliz momento que trataban de acercar al mundo. En una de las fotografías que componen el carrusel más mágico para la influencer, Dulceida posaba feliz con su niña en sus brazos, reservando un especial hueco a un fuet. Trataba de ser divertida, robar alguna sonrisa y, por supuesto, darse un homenaje comiendo aquello que tanto le gusta y que durante el embarazo ha tenido que limitar. Y es que no todo el mundo ha comprendido el motivo por el que ese preciado trozo de embutido estaba en una estampa tan tierna como la llegada de una nueva vida al mundo. Hay quien sospechaba que se podría tratar de una especie de colaboración publicitaria de la creadora de contenido, para así sacar un rendimiento económico al feliz instante. Parece que la mera idea de plantear tal posibilidad ha sacado de sus casillas a la protagonista.

Dulceida ha estallado en cólera: “Es indignante que una mujer que acaba de ser madre tenga que salir a desmentir cosas que son muy evidentes”, comenzaba a desahogarse en un contundente comunicado que ha dejado pegado en las stories de su perfil de Instagram para que a lo largo de 24 horas todos entiendan cómo le han arruinado el feliz momento. Y es que, como se queja, “ni recién parida dejan de inventarse cosas”. Y es que quiere dejar claro que su fotografía con su niña en brazos compartiendo protagonismo con un fuet no es una colaboración publicitaria, pues de ser así la normativa vigente le obligaría a informar de ello. Es más, tan claro lo tiene, que incluso llega a prometer que “nunca haré publicidad con mi hija”, por si vuelve a suceder un malentendido, que tengan ya esto como premisa antes de juzgar.

Dulceida con su hija Aria en la foto de la polémica Instagram

Es común que las mujeres en estado de buena esperanza deban renunciar a algunos de sus placeres alimenticios. No todos los alimentos son recomendados durante el embarazo, siendo los embutidos uno de los que aparecen en la lista negra, para fastidio de Dulceida. Como una apasionada del salchichón fuet, no estaba dispuesta a esperar ni un minuto más a darle un mordisco, de ahí que en la propia cama del hospital tras dar a luz le esperaba su precisada pieza de embutido. Y para aquellos que no le ha gustado la marca de fuet elegida, también tiene respuesta: “Publicaré lo que me apetezca, con etiqueta o sin etiqueta, porque puedo comer la marca que me dé la gana, que para eso es mi vida”.

Pero para evidenciar que su enfado es real y que le ha sentado muy mal que la foto en la que presenta a su hija al mundo se haya hablado más de embutido y publicidad que de su retoño, Dulceida se ha despedido por todo lo alto de sus seguidores, al menos sí de aquellos que han sacado punta a su última publicación: “Igual de maleducada que vosotros, a estas personas os mando a la mierda y sigo feliz con mi vida”, sentencia. Seguro que se le pasó poco después al tener a la pequeña Aria en sus brazos y con su mujer, Alba Paul, a su lado calmando su fuego interior.