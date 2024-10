Dulceida da a luz a su primera hija con Alba Paul: "El amor de nuestras vidas"

Dulceida y Alba Paul ya son madres de su primera hija en común. La influencer salía de cuentas el lunes 14 de octubre, y aunque los partos de madres primerizas pueden registrarse incluso días, la recién nacida ha sido bastante puntual y llegó al mundo el martes 15 a las 18:20 horas, tal y como las felices progenitoras han anunciado a través de sus redes sociales.

"El amor de nuestras vidas ya está aquí. Aria Paul Domenech, 15 de octubre, 18.20. Ni en nuestros mejores sueños, estamos alucinando y explotando de amor", han escrito junto a una recopilación de tiernas imágenes en las que, todavía en la cama del hospital, posan con la pequeña.

Llama la atención el atuendo de Dulceida, que cambió el feo pijama de la clínica por un camisón lencero de satén y encaje para anunciar el nacimiento de su hija. Además, en una de las imágenes posa también junto a un fuet, uno de los alimentos que tuvo que restringir de su dieta mientras estaba embarazada y que más echaba de menos.

Madres gracias a ROPA

El proceso por el que Dulceida y Alba Paul han sido madres es ROPA, un acrónimo de Recepción de Ovocitos de la Pareja. Consiste en que una mujer geste el óvulo de su pareja fecundado por un donante, para que ambas puedan compartir la maternidad del bebé. En este caso, Dulceida fue la madre gestante mientras que Alba aportó el óvulo.

“Hicimos el método ROPA, que lo explicaré para quienes no saben. Efectivamente, llevo aquí un óvulo de Alba. Y tenemos mucha suerte, porque lo hemos conseguido a la primera. Estábamos nerviosísimas y todo salió fenomenal. Nos llamó nuestra doctora y nos dijo 'chicas, ¡estáis embarazadísimas!' y ha sido todo muy guay”, explicó la propia Dulceida.

En España, la Ley de Reproducción Asistida 14/2006 prohíbe la donación no anónima de tejidos, gametos y órganos. No obstante, la equiparación de derechos para los matrimonios igualitarios permitió la excepción del método ROPA con un único requisito, casarse, al entenderse que así se aporta una garantía para evitar la donación de gametos. Asimismo, el método posibilita que la mujer no gestante conste también como madre del hijo nacido de su esposa, sin tener que iniciar un proceso de adopción.