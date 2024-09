La duquesa Almudena Arteaga recupera su terreno “ocupado ilegalmente” por el Ayuntamiento de Manzanares el Real

Almudena de Arteaga, duquesa del Infantado, se ha visto empujada a los titulares por razones que nada tienen que ver con su obra literaria. Tal y como ha publicado el periódico “El País”, ha recuperado un terreno que su abuelo cedió gratis al Ayuntamiento de Manzanares el Real y por el que ella lleva años luchando en los tribunales. Sobre la zona se levante un parque infantil que ahora será trasladado, una situación que ha indignado a los vecinos de la localidad madrileña.

“La realidad es que el Ayuntamiento estaba haciendo una ocupación ilegal de una propiedad privada, y he tenido que recurrir a los tribunales porque no me han dejado otra opción”, se defiende ella en “Vanitatis”.

Explica, además, que tras tasar el terreno intentó venderlo o rentarlo al Ayuntamiento para que se pudiera hacer un uso público de él, pero no se llegó a un acuerdo. Le sorprende, entonces, que ahora el consistorio haya comprado una superficie a un tercero por un precio mucho mayor al que ella propuso, para trasladar allí el parque infantil.

Además del polémico terreno, la Casa del Infantado, de la que ella es jefa, posee otras muchas propiedades en Manzanares el Real, como el castillo de los Mendoza. Allende esta localidad madrileña, las joyas de su patrimonio son el castillo de La Monclova en Sevilla o la Casa de Lazcano en Guipúzcoa.

Almudena de Arteaga: «Si supiéramos el secreto haríamos best-sellers como rosquillas»

Aunque Almudena de Arteaga se licenció en Derecho, se gana la vida como escritora y sus novelas históricas han cosechado un notable éxito. Entre su obra destacan títulos como “La princesa de Éboli”, “La Beltraneja, el pecado oculto de Isabel la Católica”, el más reciente “La Virreina Criolla” o “La estela de un recuerdo”, que escribió a partir de cartas recuperadas de sus familiares.

“Especialmente, las misivas manuscritas del protagonista que tengo en mi poder, un chico que tiene 14 años al comienzo de la novela y que fallece seis después en el cerco de Bilbao. El día antes de morir, sabiendo el futuro que le aguarda, escribe dos cartas de despedida: una a su novia por aquel entonces y otra a su madre. Además, cuento con otras 30 sobre lo que la familia se va contando a lo largo de la guerra y las crónicas de los diarios de aquella época, que fueron de gran ayuda”, explicó en una entrevista publicada en LA RAZÓN.