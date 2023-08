La dura realidad diaria de Silvia Bronchalo en Tailandia: este es el motivo por el que ha visitado a Daniel Sancho con mascarilla quirúrgica en la prisión de Koh Samui

Hoy se cumple una semana desde el primer encuentro entre Silvia Bronchalo y Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui. La expareja de Rodolfo Sancho pudo visitar a su hijo por primera vez el pasado 17 de agosto, una vez terminado el aislamiento protocolario por coronavirus del cocinero en la cárcel. Desde entonces, la madre del joven ha acudido diariamente a ver al cocinero, a excepción del fin de semana, ya que ningún reo puede recibir visitas los sábados y domingos.

En sus primeros encuentros Silvia Bronchalo acudía acompañada junto a Vicente Cacho, trabajador perteneciente a la Embajada de España. Esta mañana, la madre de Daniel Sancho ha asistido en solitario. Ha llamado mucho la atención que, al entrar a Koh Samui, la actriz llevaba el rostro descubierto pero, al terminar su visita, llevaba puesta una mascarilla quirúrgica de color negro. Además, a expareja de Rodolfo Sancho ha estado solamente 15 minutos con su hijo, siendo un encuentro mucho más breve que los producidos anteriormente.

Silvia Bronchalo llegando a la prisión de Koh Samui GTRES

Two Yupa, colaboradora de "Espejo Púbico", ha señalado que en Tailandia hay que llevar aún mascarilla. "Está dentro del protocolo en bancos, hospitales..", ha desvelado la tailandesa. Jorge Luque, en "El programa de verano", ha destacado que es "hay que llevarla en determinados lugares públicos". Pero lo cierto es que Silvia Bronchalo, más allá de los protocolos existentes de coronavirus, está aterrada por toda la situación que está atravesando. "Silvia no sale de la habitación del hotel porque tiene pánico por si le hacen una fotografía, por si la abordan para sacarle información... la prensa española está siendo muy respetuosa, pero hay periodistas de otros países que no tienen ese sentimiento que tenemos nosotros con ellos y viven la noticia de otra manera", ha revelado el reportero de las mañanas de Telecinco.

Silvia Bronchalo está atravesando unos momentos muy complicados y está haciendo frente al caso en solitario. Además, ha perdido totalmente el anonimato y se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa nacional e internacional por el crimen de Edwin Arrieta. Se espera que, en los próximos días, Rodolfo Sancho vuele a Tailandia y se reencuentre junto su expareja. De momento, el intérprete ha abandonado su refugio de Fuerteventura y ha contratado al abogado Marcos García Montes.