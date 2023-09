La durísima confesión de Jessica Bueno sobre su relación sentimental con Pablo Marqués que no gustará nada a su novio

Jessica Bueno es uno de los fichajes estrella de "GH VIP" y su concurso está dando mucho de qué hablar. En muy pocos días, la modelo sevillana se está ganando a la audiencia y se ha posicionado como una de las favoritas en alzarse como el maletín. La expareja de Kiko Rivera entró a la casa de Guadalix con un propósito: que se le conociera mejor. "He estado escondida mucho tiempo y ahora vais a poder conocerme de verdad, en primera persona", declaraba Jessica al iniciar su concurso.

Lo cierto es que no ha sido un año fácil para la modelo. En noviembre de 2022 Jessica Bueno y Jota Peleteiro confirmaban su separación, después de 7 años de matrimonio y dos hijos en común. Esta ruptura sumió a la sevillana en un pozo de tristeza ya que el futbolista rehacía su vida junto Miriam Cruz poco después de tomar rumbos separados. En marzo de 2023, la expareja de Kiko Rivera era pillada junto a Pablo Marqués y, después de mucho esconderse, finalmente confirmó su nueva relación sentimental en la Feria de Abril. La televisiva había recuperado la sonrisa junto al modelo después de una mala racha sentimental y una amarga ruptura con Peleteiro.

Jessica Bueno y Pablo Marqués Instagram

Aunque sus comienzos no fueron fáciles, parece ser que Jessica Bueno ha recuperado la paz y la tranquilidad al lado de Pablo Marqués. Sobre este asunto y su turbulenta separación con el futbolista, la modelo ha sido preguntada dentro de la casa de Guadalix y ella no ha dudado en responder con total sinceridad: "Me separé en diciembre. Me divorcié oficialmente. A Pablo lo conocí... Nos vimos por primera vez en marzo, pero lo que pasa es que yo lo veo y digo "es el hombre perfecto", y lo he intentado dejar... un montón de veces a obligarme a no estar con nadie".

Pero parece ser que, por mucho que lo haya intentado, Jessica Bueno no ha podido dejar a su actual pareja y está viviendo un bonito romance junto a él. Eso sí, quiere llevarlo con la mayor discreción posible. "Quiero llevarlo para mí, como algo nuestro, porque luego si pasa algo tienes que estar dando explicaciones", declaraba la modelo. "Ha tenido mucha paciencia conmigo. Ha hablado mucho tiempo como un amigo. Es super importante conectar con alguien y que respete tus tiempos", desvelaba sobre Pablo Marqués y el momento en el que se conocieron. Aunque todo esté yendo sobre ruedas, la sevillana prefiere ir poco a poco y con cautela por "si pasa algo".