De una relación 'modelo' a borrar su amor en redes: la posible ruptura de Jessica Bueno y Pablo Marqués

La pareja de modelos, Jessica Bueno de 32 años y Pablo Marqués de 43 años, han empezado a tomar rumbos diferentes, según muestran ellos mismos desde sus redes sociales.

Tan solo han pasado cinco meses desde que saltara a la prensa la existencia de esta relación. Y, aunque en primer momento todo parecía perfecto con declaraciones públicas de amor y románticos viajes juntos, ahora parece ser que están pasando por una época muy delicada de su relación, en el caso de que la sigan manteniendo.

Y es que su historia de amor ha sido borrada de sus perfiles en las redes. Ya no queda rastro de todos esos viajes y muestras de afecto que compartían con sus seguidores y esto ha activado todas las alarmas.

Mediante sus redes vivían momentos y tenían reflexiones que fortalecían su relación. Ahora, Jessica Bueno sigue compartiendo esas reflexiones, pero en un tono más amargo que antes.

"Que ya no tengo prisa. Que ahora las cosas las hago con el alma. Que los miedos los sigo teniendo, pero ya no me impiden. Que las ganas van a más. Que me siento a gusto con mi cuerpo. Que me gusta ser como soy. Que las cosas han cambiado para bien porque he mejorado yo", se puede leer en un claro grito al amor propio para terminar con un.... "que la vida tiene sus cosas y que disfrutar de mí es la más bonita de todas".

Reflexión Jessica Bueno Instagram

También ha aprovechado el momento para compartir un vídeo de sus vacaciones en República Dominicana. “Dejad de preocuparse por lo que no podemos cambiar” rezaba el mensaje al lado del vídeo compartido. Un consejo que se puede aplicar a la perfección a aquellas personas que han pasado por un mal de amores.

Por su parte, Pablo Marqués está pasando sus vacaciones en la costa de Asturias y, aunque pueda ser una coincidencia, hace unos días nos regalaba un posado con la frase: “Y empecé por mí”. Si los rumores de ruptura llegan a ser ciertos, este sutil intercambio de comentarios parece ser una prueba sólida de ello.