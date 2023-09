Jessica Bueno estalla tras reconocer que la han juzgado "por estar con hombres por dinero"

La modelo Jessica Bueno es una de las concursantes del programa de Telecinco, Gran Hermano Vip. Cansada de quienes la acusan de estar con determinados hombres por dinero, la expareja del futbolista Jota Peleteiro ha estallado. Fue Luitingo, también concursante en la casa de Guadalix de la Sierra, quien soltó que "hay muchas mujeres y hombres que se aprovechan y hay que tener cuidado".

Rápidamente, la modelo se dio por aludida y le contestó muy dolida: "Tú sigue con tu monólogo de que el que el dinero lo es todo...Has dicho absurdeces, estás generalizando....A mí me han juzgado por eso…".

Cansada de lidiar con comentarios que la acusaban de ser una "interesada", la modelo ha aclarado también que "nunca me he aprovechado de nadie... En su día he aportado lo mismo que la otra persona. Siempre me he callado, nunca me he defendido", aclaró.

Lo cierto es que la ex de Kiko Rivera dejó todo por su marido, Peleteiro, y le siguió allá donde era fichado. Volcada en la familia que formó con él. "No por el hecho de estar con una persona que tiene más que tú, quiere decir que estés con ella por eso. Yo no soy así. No estoy dentro de ese bote. Me pongo así con quien me saca de quicio", aseguró al borde de las lágrimas.