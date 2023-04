La durísima confesión de Laura Escanes sobre el amor después de su separación con Risto Mejide

Laura Escanes es uno de los personajes del momento. Su sonada separación con Risto Mejide tras más de 7 años de amor y una hija en común la puso en el ojo del huracán mediático. Ambos conformaban uno de los matrimonios más perseguidos y consolidados del panorama nacional y la noticia de su ruptura pilló a toda la sociedad desprevenida. Muchísimas incógnitas empezaron a surgir sobre los motivos de su separación y la influencer, que fue la primera en rehacer su vida junto a Álvaro de Luna, vivió unos meses muy complicados en el centro de la polémica.

Ahora, en el último episodio de su podcast 'Entre el cielo y las nubes', Laura Escanes ha mantenido una charla con el influencer Luc Loren, íntimo de la 'it girl', sobre el amor y su separación, abriéndose en canal como nunca antes había hecho. La catalana ha confesado que ya no cree "en el amor para toda la vida", una durísima revelación que da mucho qué pensar, a pesar de estar viviendo un idiílico romance con el músico que le ha devuelto la ilusión. "Es triste pensarlo porque si ya empiezas con alguien pensando que no es para toda la vida...", relataba la joven sobre el asunto.

"Esto lo hablé con Risto en el pódcast anterior y él decía: 'Nada es eterno', y para mí fue un palo tremendo. Él ya había vivido una primera separación, para mí era la primera. Ahora entiendo por qué el decía eso", ha dicho sobre el polémico episodio del proyecto que tenían en común antes de separarse y que dio tanto de que hablar durante los meses posteriores a su separación. "Pienso en tener que compartir casa, de nuevo, con alguien y me da una pereza… El amor es muy bonito y sé que me voy a volver a enamorar", zanjaba, con esperanza.

La influencer lo tiene claro y cree "que estoy en proceso de crear esa nueva Laura. El otro día publiqué un tuit en el que decía: 'Me echo de menos', porque tampoco me he permitido estar mal y eso hace que no me conozca del todo", después de haber sufrido unos meses complicados e incluso traumáticos tras su separación con Risto Mejide, con el que tenía una vida construída y planificada. "Nadie nace viviendo y pensando: 'Me quiero casar y separarme'. Partiendo de esa base, cuando vives una separación, todos los planes de futuro se están rompiendo. No me había imaginado mi vida de otra manera", termina señalando.