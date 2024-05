Edith Salazar﻿ saca el single "Orgullosa": "Si el colectivo gay me considera un icono estoy muy agradecida"

Edith Salazar tiene un portento de voz, fue directora adjunta de “Operación Triunfo” y profesora de canto de algunos de los concursantes, además ha dado clases particulares a artistas de reconocido prestigio, como es el caso de Miguel Bosé, su sobrina Bimba, Alejandro Sanz, Carlos Baute y Amaia Montero.

Ahora saca al mercado su single “Orgullosa”, un tema que es toda una declaración de intenciones y una reivindicación de lo que uno es y la libertad de ser.

- ¿Qué mensaje lanza su canción?

- Habla de mi vida, de una mujer fuerte, libre, sensible, que ha tenido la suerte de haber hecho lo que ha querido y como lo ha querido, reivindica la libertad de ser, que se enorgullece de su condición de mujer, de su mente y de su fuerza y de estar viva.

- Y defiende los derechos del colectivo gay, que la considera uno de sus iconos.

- Si ellos me consideran eso, estoy muy agradecida. Pero no solo soy defensora de ese colectivo, sino también de todo el que está siendo vapuleado, y cualquiera que no tenga libertad es digno de defensa.

- Ha trabajado con los artistas más grandes de este país. ¿De quién guarda mejor recuerdo?

- De Miguel Bosé, es un hombre del que aprendí muchísimo, es un maestro, un ser que destila cultura e inteligencia.

- ¿Y José Luis Perales?

- Agradabilísimo, caballeroso y divino.

- ¿Alaska?

- Inteligentísima, culta, muy profesional, educadísima, fui a hacerle unos coros y me dejó cantar un tema en su disco.

- ¿Sergio Dalma?

- Un gran caballero, un señor, solamente tengo adjetivos positivos para el.

- ¿Qué recuerdos le quedan de “OT”?

- Marca un antes y un después en mi vida. Le hizo un gran favor a mi carrera, me disparó hacia la popularidad. Le di clases a Edurne, a Soraya, Rosa López, Lorena Gómez, Sergio Rivero…

- ¿Como es David Bisbal en las distancias cortas?

- Agradable, educado, cariñoso, talentoso y muy buena persona.

- Rosa López prometía grandes éxitos, pero su carrera no ha sido la esperada.

- Podría haber sido la Adele española, pero no la supieron llevar bien.

- ¿Qué opina de Bustamante?

- Es un gran cantante, un chico muy trabajador, que ha sabido mantenerse en lo más alto.

- ¿Quién es el cantante con mayor futuro?

- Me encanta Jadel, que tiene una voz prodigiosa, es impresionante.