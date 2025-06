Edurne y David de Gea comparten las emotivas imágenes del viaje con su hija a Disneyland París

Si hay un viaje que todas las familias con niños deberían hacer al menos una vez en su vida, es una visita a Disneyland París. Una tierra mágica donde los sueños se hacen realidad que Edurne y David de Gea acaban de descubrir junto a su hija pequeña, Yanay, de 4 años.

Aunque el futbolista y la cantante llevan su vida privada con la máxima intimidad que sus trabajos mediáticos les permiten, han querido compartir en sus redes sociales una serie de emotivas imágenes sobre su idílico viaje al parque temático de París. Se trataba del primer encuentro de la pequeña Yanay con el mundo mágico de Disneyland París, y aunque ha disfrutado como nadie, son sus padres quienes no pueden borrar la sonrisa de sus caras.

Las bonitas imágenes del viaje a Disneyland París de Edurne y De Gea con su hija

“La magia fue real. La primera vez de nuestra pequeña en Disneyland, y nuestros corazones están más llenos que nunca. Gracias por recordarnos lo hermoso que es ver el mundo con ojos de niño”, dice Edurne junto a una recopilación de recuerdos, imágenes en las que ella aparece luciendo unas orejitas de Minnie Mouse, a la que su hija pudo conocer, además de encontrarse con otros personajes del universo Disney como Wendy, uno de los enanitos de Blancanieves, la princesa Elsa de “Frozen”, Goofy o el pirata Jack Sparrow.

El feliz matrimonio y su hija se alojaron en uno de los mejores hoteles que se encuentran dentro del parque, y del vídeo que también han compartido en redes sociales se entiende que no dejaron ninguna atracción infantil sin tachar de su lista. Un viaje inolvidable que da el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano y que también estarán repletas de momentos familiares.

Eso sí Edurne tiene tiempo de salir del plató de “La Voz”, puesto que tal y como Eva González, la presentadora del formato, confirmó a LA RAZÓN, ella y el resto de equipo pasarán parte del estío grabando los nuevos episodios de la próxima edición.

La cantante está de lo más contenta con su aterrizaje en Antena 3 y otros proyectos que harán que este 2025 sea muy especial para ella. “Estoy en un muy buen momento, muy feliz, preparando música nueva, la gira de este año, deseando que se estrene ‘La Voz Kids’, en un mes presento una película en la que participo, no solo actuando, sino también en la banda sonora… Muchos proyectos que van a hacer que este 2025 sea muy bonito”, manifestó a este diario en los pasados Premios Dial Tenerife.

Segunda luna de miel en Florencia

Una dicha profesional que casa con el plano personal. Desde hace unos meses, Edurne vive a medio camino entre Madrid y Florencia, donde su marido, David de Gea, trabaja como jugador del ACF Fiorentina. Un resurgir deportivo que Edurne celebra orgullosa: “David está fenomenal, está teniendo un temporadón espectacular, así que estoy muy feliz por él. Estamos muy bien, la verdad”.

Como para no estarlo, teniendo en cuenta que ahora pasa parte de sus días en una de las ciudades más bonitas del mundo. “Florencia es tan bonita… Yo ya había estado hace muchos años, pero ahora es una maravilla tener una casa y vivir allí, poder pasear por la ciudad. Y no solo por la cultura y la belleza de las calles, sino por la comida y la gente. Me encanta y estamos felices de estar allí”, deslizaba a quien esto escribe.