David De Gea y Edurne: negocios millonarios a la altura de su amor

David De Gea, 31 años y Edurne García Almagro, 36 años forman una de las parejas más consolidadas de nuestro panorama social. La relación comenzó en 2010, un año después el guardameta dio el salto a Inglaterra al enrolarse en las filas del Manchester United. La juventud de ambos y la distancia no parecían formar las premisas idóneas para que la relación continuase. Desde 20009, David había sido el portero titular del club Atlético de Madrid, equipo en el que se formó en sus categorías inferiores y Edurne iba consolidando su carrera como actriz, modelo, cantante y compositora tras saltar a la fama por participar en el programa «Operación Triunfo», en 2005 y desde entonces se hicieron inseparables. El guardameta internacional y la cantante fueron padres en 2021 de Yanay su primera hija. Han sabido superar tanto las noticias menos malas, cuando al futbolista le relacionaron con una trama de prostitución de menores, asunto del cual quedó indemne, como la distancia. David vive en Manchester hace 5 años y Edurne debe afrontar sus compromisos profesionales, en España.

La suerte les sonríe en sus distintas actividades, David es el portero titular del Manchester United e internacional con la selección absoluta de fútbol. Edurne, por su parte, triunfa en la música y en su faceta de jurado del exitoso programa «Got Talent» que firma ya cinco temporadas. David se ha ganado el respeto y reconocimiento mundial y Edurne ha conquistado el corazón de todo un país, no solo por su talento artístico sino por la ternura que demuestra en el programa. Edurne y David forman una pareja idílica, con éxito y acaban de poner la guinda a su relación con la pequeña que en marzo cumplirá su primer añito. Sin embargo además han demostrado ser previsores. La carrera de un futbolista es corta y los artistas dependen de los cambios de gusto en los espectadores. Hace unos meses, Edurne escribía un enigmático post en sus redes sociales en el que refería a sus seguidores que estaba ilusionada con un nuevo proyecto. La intérprete de «Amanecer» y «demasiado tarde» no dio más detalles. A pesar de que David De Gea es uno de los futbolistas mejor pagados de la Premier League, con un salario de 15 millones de ficha por temporada y de que tanto el cancerbero como la cantante son imagen de distintas marcas.

David de Gea FOTO: PETER POWELL EFE

Sus inversiones en ladrillo

La pareja quiere afianzar su futuro. Y eso que las cifras le son más que favorables. Recientemente el «Sunday Times» colocó al portero como uno de los hombres más ricos del Reino Unido menores de 40 años. Según el tabloide británico, De Gea ocupa el puesto 16 de un total de 50 afortunados. Su negocio asciende a 45 millones de libras, que es una cifra que sobrepasa los 52 millones de euros. Una lista que, por supuesto, sigue siendo encabezada desde los últimos cinco años por el joven Hugh Grosvenor, que es el actual dueño de La Garganta, el último gran latifundio español que extiende sus 15.000 hectáreas entre Ciudad Real y la escarpada Sierra Morena, donde se conocieron Don Juan Carlos y Corinna. Pero esto es otra historia con otros protagonistas.

Volviendo a la lista de ricos británicos y a la pareja de futbolista y cantante, el patrimonio del español jugador del Manchester United su patrimonio ha aumentado en 12,7 millones de euros. El pasado otoño, la versión estadounidense de «Forbes» ya incluyó a De Gea en la lista de los jugadores mejor pagados del mundo. El guardameta tiene un salario de 24 millones de libras, unos 20 millones de euros, que se justifican con los más de 450 partidos jugados por el deportista, que ha ganado una Premier League, tres Supercopas, una Europa League y ha sido galardonado hasta cuatro veces como el mejor jugador del año en Reino Unido.

Con tanta liquidez, el jugador ha fijado su plan B en el sector inmobiliario. 2021 es el año en el que nació la hija de la pareja y también dos despachos dedicados a la compraventa de inmuebles y asesoría para inversores en la zona más exclusiva de Madrid, en el corazón del Barrio Salamanca. La marca «HousinGo by David De Gea», han desembarcado con fuerza en dos oficinas, una en el 62 de la calle Ayala y la otra en el 81 de la Calle Serrano. Tras un año de exitosa actividad, la pareja ya planea ampliar el negocio a otras exclusivas zonas de Madrid y poco a poco ir extendiendo la marca fuera de la capital.

El jugador creó el pasado septiembre una sociedad española para gestionar este nuevo negocio. Se trata de Yeday Sports, en la que él figura como administrador único y no hay rastro de Edurne en el accionariado. La empresa tiene un objeto social amplio que le permite ser promotora, constructora o dedicarse a la reforma y la rehabilitación. Al ser una empresa muy joven aún no ha presentado cuentas y lo único que podemos saber es que la mencionada inmobiliaria forma parte de su reciente línea de negocio, ubicado en la madrileña calle Alberto Aguilera.

Edurne y De Gea. FOTO: La Razón

Desgranado su patrimonio

Pero esta reciente empresa no es la única que el jugador tiene en España. En 2010, constituyó en un despacho de abogados de Majadahonda Alter Parens S.L. Esta entidad goza de una excelente salud y se dedica a actividades de representación , asesoramiento y como agencia de colocación de futbolistas. El joven jugador es todo un experto en ser bien fichado y no ha dudado en prestar sus servicios a otros compañeros. En esta sociedad también ha habido cambios muy recientes, ya que desde noviembre de 2021, De Gea es administrador único de una entidad que no tiene trabajadores. Anteriormente estaba ocupando este puesto María Victoria Quintana de la Hera, que también tiene vinculación familiar con el jugador, ya que es su madre, a la que todos llaman cariñosamente Mariví. Alter Parens tiene a su nombre: varias plazas de garaje y una vivienda. Todo ello adquirido en 2013. A pesar de estas dos empresas españolas, De Gea no tiene ninguna propiedad inmobiliaria en nuestro país a su nombre. No así sus padres, que tiene patrimonio en Toledo (De Gea nació en la localidad de Illescas), Jarandilla de la Vera y Valencia.

Curiosamente, su madre es también una de las administradora de la millonaria sociedad radicada en Manchester llamada Bedamarse Ltd, donde tiene un abultado capital En esta suculenta entidad también participa el propio jugador., su padre (José de Gea Cámara) y su hermana Beatriz. La sociedad está activa desde 2013 y según el registro mercantil británico, supera los 13 millones de libras en activos. Esta desconocida hasta ahora sociedad británica tiene su sede social en una mansión muy cerca de Manchester, concretamete en la localidad de Altrinchan, dentro del llamado Gran Manchester y situada al sur del río Mersey, donde abundan las casas de lujo, en su mayoría unifamiliares. La de Gea hace esquina y está valorada, según los tabloides británicos en cuatro millones de euros. En este barrio, residen otros jugadores. Es habitual verles reunirse en un restaurante italiano cercano el Cibo Hale, donde también acude con regularidad Cristiano Ronaldo.

Singer Edurne during presentation tv show " Idol Kids " in Madrid on Monday, 28 October 2019. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Nada en común con Edurne

Lo que está claro que, como otros jugadores de fútbol como es el caso de Sergio Ramos, De Gea ha confiado su fortuna (y la administración de la misma) a su familia más directo.

Más «terrenal», la economía de Edurne es también buena. La cantante es dueña de la sociedad Julrosale SL –nueva denominación del germen de la empresa, Edurne García Almagro SL–, la empresa a través de la que factura los emolumentos obtenidos de su carrera como artista, el dinero obtenido por su participación en campañas de publicidad y lo cobrado por su labor en programas de televisión, como Got Talent. Creada en enero de 2006, la empresa estuvo unos años censada en la vivienda de soltera que ocupó en la calle Zurbano, volviendo después al domicilio familiar de sus padres, en El Escorial, donde permanece a día de hoy. No presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2016 y entonces reportaba unos discretos números verdes que rozaban los 200.000 euros. Administrada por su padre Tomas García Polo, Edurne ocupa en la empresa la figura de apoderada. Llama la atención, también como el caso del mencionado Ramos con la presentadora y empresaria Pilar Rubio, que Edurne García Almagro no aparezca en el accionariado de ninguna de sus empresas. O al menos de las que ha podido localizar este medio en España y Reino Unido.