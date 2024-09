Edurne: «Me encantaría ir a Latinoamérica y hacer una película musical»

Edurneacaba de publicar «éXtasis». Después de más de dos décadas en el mundo de la música, la artista se encuentra en su mejor momento profesional y vital, feliz de poder seguir subiéndose a los escenarios y continuar viviendo su sueño. Su nuevo lanzamiento coincide con su mudanza a Italia, y no puede estar más agradecida con el recibimiento que está teniendo. Con más de treinta conciertos por delante, se ha consagrado con «éXtasis» como una de las artistas más queridas y versátiles de nuestro país. Ahora, como ella misma reconoce a LA RAZÓN, desea cruzar el charco y cantar en otros idiomas para conquistar nuevos mercados. Hablamos con Edurne sobre música, trabajo y futuros proyectos.

«ÉXtasis» es su octavo álbum de estudio. ¿Qué Edurne vamos a ver en su último trabajo?

He querido mantener mi esencia, pero ofreciendo algo distinto. Me apetecía hacer un disco de pop electrónico. He hecho un disco para divertirme, pasármelo bien y para que la gente se pueda sentir identificada con las canciones y que y se puedan evadir del mundo con la música.

Portada de "éXtasis", el octavo disco de Edurne Cedida

¿Considera que ha llegado a la madurez musical?

En esta carrera siempre se va a aprendiendo. Nunca se llega a un punto en el que se diga que ya lo sabes todo.

Canciones de amor y desamor. ¿Con qué sentimiento se siente más cómoda a la hora de componer?

Aunque tengo la suerte de que mi vida es maravillosa y tengo mucho amor por todos lados, sí que me gusta componer más al desamor. Me inspiran historias de gente que tengo alrededor.

¿De dónde viene el nombre del álbum?

El éxtasis es la mayor plenitud que puedes sentir y quería reflejar el sentimiento que tengo de valorar y vivir las cosas del momento.

¿En qué momento se encuentra de su carrera musical? ¿Y vital?

Plena, feliz, completa de poder hacer lo que más me gusta y de la manera que yo quiero, sin ataduras ni limitaciones. Estoy igual en mi momento musical y vital.

Feliz, con toda mi familia y mis amigos, estoy muy bien y me siento muy agradecida.

¿Qué le queda por hacer?

Me encantaría ir a Latinoamérica. Sé que tengo mucha gente allí. Además, me gustaría hacer una película musical.

¿Qué canción de la historia de la música le hubiese encantado componer e interpretar?

«I Will Always Love You» de Whitney Houston, es con el tema que empecé a cantar.

Ahora que vive en Italia, ¿se atrevería a cantar en italiano?

Me gustaría, no lo descarto. Primero toca aprenderlo.

¿Quién le inspira a la hora de componer? ¿Algún referente?

En este disco me he inspirado en Dua Lipa y Kilye Minogue.

¿Le resulta difícil la conciliación familiar?

Es complicado y depende de las épocas. Tengo la suerte de que puedo organizarme bastante bien y tengo tiempo para todo. Evidentemente hay momentos en que tienes que estar más fuera de casa, pero siempre vuelvo e intento tener un equilibro

¿Qué espera del futuro?

Estar igual de feliz y de plena como hasta ahora. Y si puede ser encima de un escenario.