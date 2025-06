Eva González: "No necesito premios para seguir trabajando"

El Teatro Real de Madrid acogió el pasado miércoles 4 de junio una nueva edición de los Elle Style Awards, cuya celebración coincidió este año con el 80º aniversario de la emblemática publicación. Por el regio coliseo de la Plaza de Oriente desfilaron los rostros más destacados del panorama nacional e internacional, empezando, por supuesto, por los premiados.

Elle Macpherson, Sebastián Yatra, Iman, Ana Belén, Luke Evans, Isabel Preysler, Julien Dossena, Emilia, Mireia Oriol, Silvia Fendi, Victoria Luengo, Paula Echevarría y Eva González fueron las galardonadas de la noche, estas dos últimas compartiendo la categoría de “Visionarias”.

Luciendo un dorado bronceado “de estar por Sevilla con este calor sofocante y de jugar con el niño en el parque”, la presentadora de “La Voz” atiende a LA RAZÓN para compartir cómo se siente al recibir este premio y explicar qué otras palabras, además de “visionaria”, la definen: “No sabría muy bien cómo definirme. Creo que eso no lo tiene que hacer uno mismo, sino que lo tienen que hacer los demás, y si ‘Elle’ considera que soy una visionaria, pues bienvenido sea”.

Reconoce que subir a un escenario para recibir un premio “me pone más nerviosa que presentar la gala. Mira que he hecho cosas con ‘Elle’, pero no estoy acostumbrada a ser la galardonada”. Aun así, asegura que no echa en falta estatuillas o reconocimientos. Le basta con el cariño del público y los compañeros de la industria: “Me siento muy querida por la calle, la gente me dice cosas muy bonitas. Siempre he intentado desarrollar mi carrera de forma profesional y desde el corazón, y de verdad que no necesito premios para seguir haciéndolo. Cuando llegan, bienvenidos sean, pero no los echo en falta”.

Su secreto de belleza

Eva González va camino de los 45 años y luce un aspecto envidiable. La edad no es un problema para ella y celebra cada verano que suma a sus anales: “La otra opción es muy mala. No tenemos más remedio que cumplir años, porque lo otro no lo quiero, así que yo estoy muy feliz de cumplir años”.

Uno de sus mayores aliados a la hora de cuidar su piel y evitar el envejecimiento prematuro es el fotoprotector. Una buena crema y su animadversión a tostarse ante el astro rey se han convertido en su principal arma de belleza: “No me gusta mucho tomar el sol. Cuando me da es inevitable, pero siempre protejo la piel porque el sol es muy dañino, me da miedo”.

Eva González en el Teatro Real Gtres

En este sentido, juega a su favor que el trabajo la mantendrá bien alejada de la costa este año, puesto que se pasará “todo el verano metida en un plató porque comenzamos las grabaciones de ‘La Voz’. A lo mejor me puedo escapar algunos días a la playa con el niño, pero serán muy pocos porque voy a estar trabajando”.

Cuando se deje ver fuera de los estudios, tiene claro cuál será su estilo los días de canícula: “Para mí es fundamental ir fresquita siempre, con prendas holgadas y que no se ajusten tanto al cuerpo. En verano necesito ir más liberada en ese sentido”.