Edwin Arrieta, el médico colombiano que soñaba con vivir en España: desde sus orígenes a su relación con Daniel Sancho

Fue el pasado 2 de agosto cuando ocurrió uno de los sucesos más escabrosos y mediáticos de nuestro país. Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, era detenido en Tailandia por el crimen de Edwin Arrieta y el joven cocinero era acusado de asesinato con premeditación, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena, motivo por el que ha sido juzgado.

En las próximas horas, Daniel conocerá la sentencia en la Corte del Tribunal Provincial de Koh Samui y todas las miradas están puestas en él. Aunque su pena podría ir desde la cadena perpetua a la pena capital, Marcos García Montes, abogado de Sancho, se ha mostrado de lo más optimista en LA RAZÓN, afirmando que " no estará más de ocho años en prisión".

Todo sobre Edwin Arrieta

La vida de Edwin Arrieta dio un giro de 180º cuando conoció a Daniel Sancho. Fue en Tailandia cuando ambos se reencontraron el 2 de agosto de 2023, día en el que el médico fue asesinado a los 44 años de edad.

El cirujano colombiano Edwin Arrieta. Instagram

Edwin Arrieta era un conocido y exitoso cirujano plástico. Nacido en Lorica, un pequeño municipio de Colombia, vivía en El Recreo en Montería, en la ciudad colombiana de Córdoba. Muy a menudo visitaba sus padres en Lorica y estaba muy unido a sus progenitores y a Darlin, su hermana. Desde el fatídico 2 de agosto, los Arrieta no han descansado en busca de justicia para el cirujano.

Daniel Sancho durante la confesión del asesinato de Edwin Arrieta Antena 3

Tras el asesinato de Edwin Arrieta, su familia se ha quedado desamparada ya que él mantenía a toda su familia. Por este motivo, los abogados del colombiano han solicitado una altísima indemnización a Daniel Sancho. En total, serán 768.000 euros los que tendrá que pagar el cocinero si, finalmente, el tribunal acepta la petición de los demandantes.

La madre de Edwin Arrieta TVE

El cirujano soñaba con vivir en España y era uno de sus próximas metas. Así lo desveló su íntimo amigo Carlos Zuleta en el programa "Fiesta" el pasado verano, tras su muerte: "Yo hablé con Edwin unas semanas antes de su asesinato por el bautizo de mi hija y me contó que tenía pensado mudarse a vivir a allí, primero a Barcelona, de hecho ya estaba mirando un apartamento para comprar allá (...) Edwin le dice a sus amigos que existe un chico que se llama Dani con el que mantiene una relación oculta y que su intención era formalizarla como pareja de hecho". Además, uno de sus propósitos era abrir dos clínicas en nuestra país, una de Madrid y otra en Barcelona, y homologarse el título para ejercer su profesión.

La relación de Edwin y Daniel

Edwin y Daniel se conocieron un año antes del crimen por redes sociales. Según la investigación, en este tiempo mantuvieron relaciones sexuales. La relación se afianzó aún más y Edwin invirtió dinero en el restaurante del cocinero en diciembre de 2022. Sin embargo, Daniel quiso romper el lazo a principios de 2023. Fue en ese momento cuando supuestamente el cirujano comenzó a chantajearle y le amenazó con publicar imágenes íntimas de él.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", confesó el hijo de Rodolfo tras el crimen a las autoridades tailandesas.

Daniel Sancho Agencia EFE

En la próximas horas se conocerá la sentencia de Daniel Sancho. Los abogados del cocinero han defendido que el crimen no fue premeditado y, aunque el joven sí admitió que desmembró el cuerpo de Arrieta en el juicio, negó haberlo planeado durante el juicio. La defensa de los Arrieta, por el contrario, defiende que Sancho sí actuó con premeditación y que todo lo había preparado. Ahora, solo queda saber a quién le dará la razón la justicia de Tailandia.