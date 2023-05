Elsa Anka, tras suspender su boda: "Ya veremos si hay una reconciliación"

Muy pocas personas, los más íntimos, estaban al tanto de la fuerte crisis entre Elsa Anka y su pareja, tras casi cinco años de unión.

“Por circunstancias de la vida, Victor y yo hemos hecho una pausa en nuestra relación. Y Dios dirá lo que pasará en el futuro…”.

-Ha aplazado la boda.

No teníamos una fecha exacta para casarnos. Nació el bebé de mi hija y cambiamos nuestros planes.

¿Como se encuentra en este momento tan difícil?

Emocionalmente, no puedo negar que es un mal trago. Estoy con una montaña rusa de sentimientos.

Pero no se cierra a una reconciliación.

Hace un par de años ni se me ocurría pensar en que iba a suceder esto. Pero la vida te sorprende… para bien y para mal. ¿Reconciliación?, ya veremos. Ahora mismo soy incapaz de responder a esa pregunta.

Victor y Elsa se conocieron en el verano del 2028 por mediación de unos amigos comunes, Alejandra Prat y su marido, Juan Manuel Alcaraz. Y seis meses después, en enero del 2019, afianzaban su relación. Hasta ahora.

¿Seguiremos viéndola como camarera de “First dates”?

Tengo grabados programas hasta el mes de mayo. Y en principio no volveré porque ya han cogido a otra chica. Estoy estudiando nuevos proyectos, pero es pronto para adelantar nada.