Elsa Anka confirma la cancelación de su boda con Víctor Prat-Heimerl: ''Cosas de la vida"

La presentadora ha sorprendido a todos. Elsa Anka ha confirmado que no pasará por el altar con Víctor Prat-Heimerl. La pareja llevaba comprometida desde 2021, pero ahora ha confirmado en el desfile de novias de Pronovias, celebrado en Barcelona, que no habrá boda. Los motivos de esta decisión no han trascendido, aunque Anka ha apuntado que son "cosas de la vida que pasan".

"Al final me compensa tener a mi nieta, la vida es una montaña rusa. Es una cosa reciente. Hay que tirar adelante", ha asegurado sin dar más explicaciones salvo confirmar que es una ruptura "reciente".

La modelo catalana conoció a Víctor en el verano de 2018, a través de sus amigos Alejandra Prat y su marido, Juan Manuel Alcaraz, con el que Víctor estudió en la Universidad.

En ningún momento la pareja ha dado muestras de estar pasando una crisis, y por el momento, parece que ella prefiere centrarse en sus hijos Lidia y Miguel, así como en su nieta, la pequeña Elsa nacida de la relación de Lidia Torrent con Jaime Astrain.